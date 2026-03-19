ΑΕΚ – Τσέλιε: «Τσεκάρει» το εισιτήριο για τους «8» η Ένωση

Αποστολή εξετελέσθη, πριν από μία εβδομάδα στη Σλοβενία! Η ΑΕΚ με το επιβλητικό 4-0 επί της Τσέλιε, εξασφάλισε την πρόκριση στους προημιτελικούς του Conference League και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (19:45 Cosmotesports) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε rotation, αφενός για να κρατήσει «φρέσκους» τους παίκτες του, αφετέρου για να αποφύγει το ρίσκο της τιμωρίας όσων βρίσκονται στο όριο καρτών (Πινέδα, Ρότα, Γιόβιτς, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα).

Όσο για την Τσέλιε, όλο το βάρος πέφτει πλέον στο πρωτάθλημα Σλοβενίας όπου προπορεύεται. Στο ματς με την ΑΕΚ θα έχει στον πάγκο της τον Πορτογάλο Βίκτορ Καμπέλος, ο οποίος στο ντεμπούτο του την οδήγησε σε νίκη (1-0) επί της Κόπερ, στο ντέρμπι κορυφής.

Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Βάργκα

ΤΣΕΛΙΕ (Βίκτορ Καμπέλος): Λέμπαν, Καρνίτσνικ, Τουτίσκινας, Χρκα, Αβτνίλι, Αβντίλι, Ιοσίφοφ, Πράνιτς, Κβέσιτς, Σέσλαρ, Κούτσις