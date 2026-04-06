ΑΕΚ: Χαμός στη Συγγρού από τους οπαδούς της «Ένωσης» – Αποθέωσαν παίκτες και προπονητή, δείτε φωτογραφίες

Η ΑΕΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα των Play-off της Stoiximan Super League, και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με διαφορά +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, προκαλώντας έντονο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων της.

Το καθοριστικό γκολ του Κοϊτά χάρισε τη νίκη στην «Ένωση», η οποία επιβεβαίωσε τη σταθερότητά της στο παιχνίδι και ενίσχυσε τη θέση της στη μάχη του τίτλου. Η βαθμολογική διαφορά, σε συνδυασμό με την αγωνιστική εικόνα του «Δικεφάλου», κινητοποίησε πλήθος οπαδών, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια για να πανηγυρίσουν το αποτέλεσμα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν τόσο στη Νέα Φιλαδέλφεια όσο και στη Συγγρού, όπου έστησαν πανηγυρισμούς και περίμεναν την αποστολή της ομάδας. Η Original 21 είχε απευθύνει κάλεσμα για μαζική παρουσία, με τους οπαδούς να ανταποκρίνονται δυναμικά και να συνοδεύουν την κιτρινόμαυρη αποστολή από το Φάληρο έως την έδρα της ομάδας.

Με το σφύριγμα της λήξης, οι φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους, άναψαν καπνογόνα και τραγούδησαν, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα. Το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε», ενώ οι συγκεντρωμένοι αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές.

Οι οπαδοί παρέμειναν στο σημείο, περιμένοντας την άφιξη της αποστολής, με στόχο να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για τη νίκη και να ενισχύσουν ψυχολογικά την ομάδα ενόψει της συνέχειας των Play-off.