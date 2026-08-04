ΑΕΛ: Ανανέωση συνεργασίας με τον Δ/ντή Marketing & Δημ. Σχέσεων Αποστόλη Νταϊλιάνη

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Διευθυντή Marketing & Δημοσίων Σχέσεων Αποστόλη Νταϊλιάνη.

Ο Αποστόλης Νταϊλιάνης προσφέρει στην ομάδα μας από το 2014. Είναι επαγγελματίας του χώρου της επικοινωνίας και των ΜΜΕ, με πολυετή εμπειρία και δραστηριότητα στη Λάρισα και στη Θεσσαλία.

Σπούδασε Οικονομία & Διοίκηση στην Κορέλκο Αθήνας. Το 2007 ίδρυσε τη διαφημιστική “A.n.d. Communication”.

Διαθέτει μακρά πορεία στα μέσα ενημέρωσης ως ραδιοφωνικός & τηλεοπτικός παραγωγός, υπεύθυνος προγράμματος και δημιουργός διαφημιστικών παραγωγών. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζει για την επιτυχία της η περίοδος 1995-1998 στον Heat FM 95.4 όπως και 2002-2007 στον Palace 91.4. Το 2006 συνεργάστηκε με τον RAC 105FM της Βαρκελώνης, προβάλλοντας τον ελληνικό τουρισμό. Διοργάνωσε επίσης 6 φορές το On the Rocks Festival στο κηποθέατρο Αλκαζάρ (1998–2005). Τηλεοπτικά είχε την παρουσίαση και την αρχισυνταξία της καθημερινής εκπομπής “ΤΗΛΕγράφημα” στην FORMediaTV (2023-24).

Έχει διευθύνει το τμήμα marketing και την επικοινωνία γνωστών επιχειρήσεων για πολλά συναπτά έτη όπως και το franchise στην εστίαση.

Εργάστηκε για την εμπορική ανάπτυξη της ΠΑΕ ΑΕΛ αρκετά χρόνια με διαφορετικές διοικήσεις στην Super League και στην SL2 κυρίως με πρώτο μέλημα τη δημιουργία εσόδων από χορηγικά προγράμματα. Παράλληλα διετέλεσε και Υπεύθυνος Επικοινωνίας τη σεζόν 2024-25.

Του ευχόμαστε Υγεία και κάθε επιτυχία στην απαιτητική προσπάθεια ανασυγκρότησης της νέας διοίκησης.