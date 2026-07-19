ΑΕΛ: Θέλουν τον Κύπριο Μακρή οι «βυσσινί» – Κοντά σε Σπύρο Ρισβάνη

Η ΑΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης με τους «βυσσινί» να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κύπριο επιθετικό Ανδρέα Μακρή ο οποίος με τη φανέλα της ΑΕΛ Λεμεσού είχε 150 συμμετοχές και 29 γκολ. Τελειώνει και του Ρισβάνη.

Με τον χρόνο να πιέζει, καθώς η νέα διοίκηση της ΑΕΛ πρέπει να φτιάξει ένα ρόστερ ικανό να διεκδικήσει την άνοδο, οι «βυσσινί» συνεχίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης. Οι Θεσσαλοί ουσιαστικά κοιτάζουν σε όλες τις θέσεις, εκτός βασικού τερματοφύλακα και όσον αφορά την επίθεση βρίσκονται κοντά σε μια εξαιρετική λύση.

Ο λόγος για τον 30χρονο επιθετικό Ανδρέα Μακρή που αγωνιζόταν στην ΑΕΛ Λεμεσού. Ο Κύπριος επιθετικός είναι μια εξαιρετική λύση καθώς στην τελευταία του ομάδα αγωνίστηκε σε 150 παιχνίδια πετυχαίνοντας 29 γκολ και δίνοντας και 10 ασίστ. Νούμερα που δείχνουν πως πρόκειται για έναν ποιοτικό παίκτη που αν αποκτηθεί είναι σε θέση να βοηθήσει σημαντικά στο σκοράρισμα.

Η πρώτη ομάδα του Μακρή ήταν η Πάφος με την οποία αγωνίστηκε για 7 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει και στην συνέχεια πήγε στην Ανόρθωση. Με τους «κυανόλευκους» είχε 82 συμμετοχές, πετυχαίνοντας μάλιστα και 18 γκολ και έκανε γνωστό το όνομά του στην Κύπρο.

Οι εμφανίσεις με την Ανόρθωση του άνοιξαν την πόρτα για το εξωτερικό με την Γουόλσολ να είναι ο επόμενος σταθμός του. Εκεί έπαιξε σε 36 ματς πετυχαίνοντας 1 γκολ και δίνοντας και 2 ασίστ. Μετά την εμπειρία αυτή γύρισε στην Κύπρο και παίζοντας σε ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό.Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όχι μόνο έχει προταθεί, αλλά ήδη έχουν γίνει και οι πρώτες κινήσεις προκειμένου να αποκτηθεί.

Μια ανάσα από Ρισβάνη

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνιζόταν στην Κύπρο και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με παραστάσεις σε μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος και η Ανόρθωση, ενώ έχει παίξει ακόμα σε Πανιώνιο, Ντουνάιτσκα Στρέντα και Σλόβαν Μπρατισλάβας

Αυτοί οι δύο δεν θα είναι οι μόνοι παίκτες, καθώς οι Λαρισαίοι αναμένεται να έχουν κάνει και άλλες κινήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας προκειμένου ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος να έχει όσους περισσότερους γίνεται στην διάθεσή του όταν ξεκινήσει η προετοιμασία.



Πηγή: gazzetta.gr











