ΑΕΛ: Με δύο νέα αποκτήματα και 5.000 φίλους της στον Βόλο

Η ΑΕΛ έχει ανεβάσει «στροφές» απ’ τις αρχές του 2026, μετράει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της και στο Βόλο το βράδυ του Σαββάτου (31/1, 20:00), κόντρα στην τοπική ομάδα στο μεγάλο, θεσσαλικό ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Σάββας Παντελίδης θα έχει στη διάθεσή του δύο απ’ τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των «βυσσινί» (Μπατουμπινσικά, Ενγκόι), αλλά και την στήριξη 5.000 φίλων της ομάδας που θα μεταβούν στο γειτονικό Βόλο.

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Παντελίδης είναι οι εξής: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι και Δημηνίκος.

Εκτός αποστολής έμειναν ο τραυματίας Εμάνουελ Βινιάτο, ο νεοαποκτηθείς Πιόνε Σίστο και οι Θανάσης Παπαγεωργίου, Λούκα Αντράντα που δεν υπολογίζονται.

AΠΕ-ΜΠΕ