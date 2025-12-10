ΑΕΛ: Νέος προπονητής τερματοφυλάκων ο Γιάννης Πλαβούκος

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει “την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Πλαβούκο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων.

Ο Γιάννης Πλαβούκος γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1967 στην Αθήνα και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στη θέση του τερματοφύλακα σε Αχαρναϊκό, Ρόδο και Θρασύβουλο. Από το 1999 ασχολείται επαγγελματικά με την προπόνηση τερματοφυλάκων και η διαδρομή του περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς, όπως ο Θρασύβουλος, η Καβάλα, ο Άρης, ο Πανιώνιος, η Κέρκυρα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Πανθρακικός, η Λαμία και ο Λεβαδειακός.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί με αρκετούς νεαρούς και ταλαντούχους τερματοφύλακες, μεταξύ των οποίων οι Βελλίδης, Στρακόσια, Διούδης, Αθανασιάδης, Πασχαλάκης, Ανέστης και Τσιντώτας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Γιάννη Πλαβούκο στη «βυσσινί» οικογένεια και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.”