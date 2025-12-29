ΑΕΛ Νοvibet: Με νέα ενδεκάδα κατά το ήμισυ το 2026

Στην ΑΕΛ Novibet δουλεύουν πυρετωδώς, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη ενόψει του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Κηφισιά στις 10/1.

Οι «βυσσινί», όπως έχουμε γράψει πολλές φορές, έχουν μπροστά τους ανοιχτά μέτωπα σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός τις αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών και αφετέρου τη μεταγραφική ενίσχυση, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο πλήρης, με παίκτες που θα μπορούν να προσφέρουν άμεσα και ποιοτικά από την επόμενη ημέρα.

Στο κομμάτι των αποχωρήσεων, στην πόρτα της εξόδου βρίσκονται οι Παπαγεωργίου, Βινιάτο, Τσάκλα, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Αντράντα και Μπαγκαλιάνη

Αντίθετα, πιθανή θεωρείται η παραμονή του Ατανάσοφ, καθώς αφενός η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη, αφετέρου υπάρχει το διαδικαστικό ζήτημα ότι, λόγω της συμμετοχής του στην Κρακοβία, δεν είναι εύκολο να αγωνιστεί σε πολλά πρωταθλήματα. Ερωτηματικό παραμένει και η περίπτωση του Ουάρντα.

Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές εξελίξεις, η ΑΕΛ αναζητά ενίσχυση σε αρκετές θέσεις, με στόχο την κάλυψη βασικών αγωνιστικών κενών. Τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα και υπάρχει ενδιαφέρον είναι οι Σίστο, Φρίντεκ και Γιαννιώτας από τον Άρη, με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις να κρίνονται αρκετά δύσκολες, πλην αυτής του Τσέχου αριστερού μπακ, που εμφανίζεται πιο βατή.

Παράλληλα, υπάρχει και το σενάριο απόκτησης δύο ποδοσφαιριστών από το εξωτερικό με τη μορφή δανεισμού, ανάμεσά τους και η περίπτωση του δεξιού μπακ Ιβάν Μοσόν.

Αναλυτικά:

Στόπερ: Μεταγραφή

Αριστερό μπακ: Παίζει δυνατά ο Φρίντεκ

Αμυντικό χαφ: Μεταγραφή

Χαφ («οκτάρι»): Μεταγραφή

Εξτρέμ: Σίστο + μία ακόμη περίπτωση

monobala.gr