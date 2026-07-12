ΑΕΛ: Ξεκίνησε η διάθεση των διαρκείας για τη νέα σεζόν

Η ΑΕΛ ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως έχει ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα χρονιά, ανακοινώνοντας και τις τιμές τους.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ για τα διαρκείας

«Υπάρχουν όνειρα που δεν σβήνουν ποτέ. Όνειρα που γεννιούνται στις εξέδρες, μεγαλώνουν μέσα από τις γενιές των φιλάθλων και συνεχίζουν να ζουν σε κάθε βυσσινί καρδιά.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και καλεί όλους τους φιλάθλους μας να γίνουν ξανά μέρος της μεγάλης προσπάθειας για τη νέα εποχή της ομάδας.

Μια νέα σεζόν ξεκινά. Μια νέα σελίδα γράφεται στην ιστορία της ΑΕΛ. Με ενότητα, πίστη, σκληρή δουλειά και ξεκάθαρο όραμα, προχωράμε όλοι μαζί για να οδηγήσουμε την ομάδα μας εκεί όπου πραγματικά ανήκει.

Έως και την Παρασκευή 31/7, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της προηγούμενης περιόδου έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν και να διατηρήσουν τη θέση τους στις κερκίδες του γηπέδου.

Σεβόμενοι την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση όσων στάθηκαν δίπλα στην ομάδα, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δίνει τη δυνατότητα στους περσινούς κατόχους να ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας τους ενώ η νέα αγωνιστική περίοδος προσφέρει περισσότερους αγώνες, περισσότερες στιγμές, περισσότερες ευκαιρίες να ζήσουμε όλοι μαζί τη νέα πορεία της ΑΕΛ.

Το εισιτήριο διαρκείας δεν είναι απλώς μια θέση στην εξέδρα.

Είναι η δική σας συμμετοχή στο όνειρο. Είναι η φωνή που δίνει δύναμη στην ομάδα, η παρουσία που κάνει το γήπεδό μας σημείο αναφοράς και η απόδειξη ότι η ΑΕΛ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ποδοσφαιρικό σωματείο.

Είναι η ομάδα μιας πόλης, μιας ολόκληρης περιοχής, μιας οικογένειας ανθρώπων που ενώνεται κάτω από τα βυσσινί χρώματα.

Η επίσημη έναρξη της διάθεσης των νέων εισιτηρίων διαρκείας αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αγκαλιαστεί από ολόκληρη την τοπική κοινωνία η προσπάθεια της νέας διοικητικής αρχής.

Σε κάθε νέο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα, γνωρίζουμε πως η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Για αυτό σας καλούμε όλους, από σήμερα, να στηρίξετε τη νέα μας αρχή με όλες σας τις δυνάμεις.

Να γεμίσουμε ξανά το γήπεδό μας. Να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που μόνο ο κόσμος της ΑΕΛ μπορεί να προσφέρει. Να σταθούμε δίπλα στην ομάδα σε κάθε αγώνα και να γράψουμε όλοι μαζί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας.

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