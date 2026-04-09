ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-2: Πέρασαν από τη Λάρισα οι Αγρινιώτες – Σε… μπελάδες οι «Βυσσινί»

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κόστα Άλεξιτς, που σκόραρε στο 34′ και στο 58′ και κέρδισε αποβολή του Σαγκάλ στο 80′, ο Παναιτωλικός επικράτησε 2-1 της ΑΕΛ στην “AEL FC Arena”, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των play out της Super League.

Η ομάδα του Αγρινίου έπιασε -προσωρινά τουλάχιστον- τον Ατρόμητο στην κορυφή της βαθμολογίας του μίνι πρωταθλήματος και διατηρεί απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Κακουτά στο 84΄ μείωσε για τη Λάρισα, η οποία γνώρισε δεύτερη διαδοχική οδυνηρή ήττα στα play out και έχασε το… μαξιλαράκι ασφαλείας που είχε εξασφαλίσει στο φινάλε της κανονικής περιόδου.

Έχουσα σαφώς μεγαλύτερη ανάγκη βαθμών, η ΑΕΛ ξεκίνησε πιο δυνατά το παιχνίδι, πήρε τα ηνία και απείλησε στο 19΄ με ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Σίστο, που απέκρουσε δύσκολα ο Κουτσερένκο. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Σαγκάλ καθυστέρησε να πασάρει στον αμαρκάριστο Γκαράτε και, όταν τελικά το έκανε, το σουτ του Αργεντινού πέρασε ψηλά πάνω από την εστία. Κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως, ήταν οι φιλοξενούμενοι αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 34΄, όταν ο Μπουχαλάκης από αριστερά έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Άλεξιτς με κεφαλιά στην κλειστή γωνία «νίκησε» τον Βενετικίδη. Οι «βυσσινί» φάνηκε να σοκάρονται από αυτή την εξέλιξη και θα μπορούσαν να δεχθούν και δεύτερο γκολ ως το τέλος του ημιχρόνου, όμως στο 45΄ ο Βενετικίδης απομάκρυνε με τα πόδια το σουτ του Αποστολόπουλου, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ρόσα αστόχησε αμαρκάριστος από το ύψος του πέναλτι.

Οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη, που έφυγαν προς τα αποδυτήρια αποδοκιμαζόμενοι από τον κόσμο, βγήκαν πολύ αποφασισμένοι στο δεύτερο μέρος, όμως στο 49΄, σε πλασέ του Τούπτα, ο Κουτσερένκο βρήκε όσο χρειαζόταν την μπάλα για να τη στείλει στη ρίζα του δεξιού δοκαριού. Και σαν να μην έφτανε η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Λάρισα, ήρθε το δεύτερο «χτύπημα» από τον Άλεξιτς , ο οποίος στο 58΄ έφυγε στην αντεπίθεση από μπαλιά του Μπάτζι και πλάσαρε εύστοχα για το 0-2. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, κάποια σουτ που δοκίμασαν δεν απείλησαν ιδιαίτερα τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στο 80΄ έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο Σαγκάλ χτύπησε εκτός φάσης τον Άλεξιτς και αποβλήθηκε.

Το ματς που φαινόταν… τελειωμένο πήρε ξαφνικά «φωτιά» στο 84΄, όταν σε ένα αδύναμο σουτ του Κακουτά η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Κουτσερένκο και κατέληξε στα δίχτυα. Οι «βυσσινί» αναθάρρησαν, βγήκαν μπροστά, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση και πλέον… μπλέκουν σε μεγάλες περιπέτειες.

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κόκκινη: Σαγκάλ (80΄)

Κίτρινες: Σουρλής, Μασόν – Σιέλης, Μαυρίας

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν (74΄ Μούργος), Ολαφσον (46΄ Αποστολάκης), Ηλιάδης, Μπατουμπινσίκα, Σουρλής, Ναόρ (60΄ Πέρες), Σίστο (60΄ Κακουτά), Γκαράτε (46΄ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (90+2΄ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+3΄ Σατσιάς), Ρόσα (82΄ Μίχαλακ), Αλεξιτς (82΄ Λομπάτο), Μπάτζι (90+4΄ Γκαρσία)