ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-1: Σε τέλμα οι “βυσσινί”, βυθίστηκαν στην τελευταία θέση

Η αλλαγή προπονητή δεν βοήθησε την ΑΕΛ να βγει από το τέλμα, αντίθετα… Το ντεμπούτο του Τζανλούκα Φέστα στον πάγκο των Θεσσαλών συνοδεύτηκε από εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι ουραγών με τον Πανσερραϊκό, που άφησε το συγκρότημα του κάμπου στην τελευταία θέση στα πλέι άουτ της Σούπερ Λίγκας, ύστερα από πέντε αγωνιστικές.

Βίοι αντίθετοι, οι κυνικοί φιλοξενούμενοι πέτυχαν την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια μακριά από την έδρα τους και ξαναβγήκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού, αφήνοντας πίσω τους Λάρισα και Αστέρα Τρίπολης.

Οι «βυσσινί» ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, κέρδιζαν τις μονομαχίες κι έφταναν σχετικά εύκολα πέριξ της αντίπαλης περιοχής, αλλά εκεί σταματούσαν όλα καθώς έλειπε η τελική πάσα ή μια ατομική προσπάθεια που θα προκαλούσε αμυντική ανισορροπία.

Ουσιαστικά, η μοναδική καλή στιγμή στα πρώτα 45 λεπτά καταγράφηκε στο 31ο λεπτό, όταν στην παράλληλη σέντρα του Τούπτα ο Φέλτες προσπάθησε να απομακρύνει άτσαλα κι έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Τιναλίνι.

Εν τέλει, ήταν ο Πανσερραϊκός που άνοιξε το σκορ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους. Στο 50ό λεπτό οι παίκτες του Σαραγόσα έπαιξαν κάθετα, με τον Ίβαν να βρίσκει τον Δοϊρανλή κι εκείνος να νικά τον Βενετικίδη για το 0-1.

Τα «Λιοντάρια» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το μούδιασμα των γηπεδούχων και στο 66΄ απείλησαν με δεύτερο γκολ: ο Ίβαν έφυγε στην αντεπίθεση μπήκε στην περιοχή και προσπάθησε να «κρεμάσει» τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, με τον Μασόν να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Έκτοτε, εξαιρουμένου ενός σουτ του Σίστο με το αριστερό μέσα από την περιοχή που μπλόκαρε ο Τιναλίνι στο 77΄, ουδέν αξιόλογο συνέβη και η μακεδονική ομάδα έφυγε από τον θεσσαλικό κάμπο με μια νίκη που μπορεί να σήμανε την παραμονή της στην κατηγορία.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρόσιτς, Σαγκάλ, Ατανάσοφ, Μασόν – Αρμουγκομ, Ίβαν, Γκελασβίλι, Τσομπανίδης, Τιναλίνι

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ (79΄ Σουρλής), Πέρες (59΄ Σίστο), Πασάς, Σαγκάλ (63΄ Κακουτά), Τούπτα (78΄ Γκάρατε)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (90΄+2 Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (83΄ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68΄ Μπεν Σαλάμ), Ίβαν (90΄+2 Καρέλης)

ΑΠΕ-ΜΠΕ