ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1: «Μπλόκο» στην Θεσσαλία

Η ΑΕΛ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 για την 22η αγωνιστική της Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε νωρίς το σκορ, όμως οι «βυσσινί» αντέδρασαν και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα, κρατώντας έναν σημαντικό βαθμό στην έδρα τους.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όμως η ΑΕΛ έδειξε άμεση αντίδραση και ισορρόπησε το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι πίεσαν μέχρι το φινάλε και στις καθυστερήσεις βρήκαν δίχτυα, όμως ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ που θα ολοκλήρωνε την ανατροπή και θα έδινε τεράστια ώθηση στη μάχη της παραμονής.

Η ΑΕΛ επιβεβαίωσε την αγωνιστική της άνοδο, καθώς για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική απέσπασε βαθμό απέναντι σε ομάδα του «Big-4». Η θεσσαλική ομάδα είχε προηγουμένως αποσπάσει ισοπαλία και στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, γεγονός που ενισχύει την προσπάθειά της για σωτηρία.

Το αποτέλεσμα επηρεάζει άμεσα και τη «μάχη» του τίτλου. Ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 47 βαθμούς σε 21 αγώνες και παραμένει πίσω από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, χάνοντας έδαφος στη διεκδίκηση της κορυφής.

Την ίδια στιγμή, το σύνολο του Σάββα Παντελίδη ανέβηκε στους 21 βαθμούς και πρόσθεσε ακόμη έναν καθοριστικό πόντο στη δύσκολη προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία.