ΑΕΛ Novibet: Από ναυάγιο, οδεύει προς το deal με τον Ζήση Στυλιανό

Μάχη με τον χρόνο δίνει η ΑΕΛ Novibet καθώς ο Ζήσης Στυλιανός δέχθηκε να δώσει εγγυητική για τα χρήματα που απαιτούνται.

Πριν λίγες μέρες η Ερασιτεχνική ΑΕΛ Novibet είχε ζητήσει με ανακοίνωση της να γεφυρωθεί το χάσμα με τον Ζήση Στυλιανό και όπως φαίνεται το deal από ναυάγιο φαίνεται πως οδεύει να έχει happy end.

Συγκεκριμένα ο Ζήσης Στυλιανός δέχθηκε να δώσει εγγυητική για τα χρήματα που απαιτούνται με αποτέλεσμα η υπόθεση να μπαίνει στην τελική ευθεία για τη μεταφορά των μετοχών της ΠΑΕ προκειμένου να ξεκινήσει η νέα εποχή στην ομάδα.

Όπως ανέφερε σήμερα μιλώντας στη FORMedia TV. ο Αχιλλέας Νταβέλης, “η διοίκηση της ΠΑΕ απέστειλε ήδη στον κ. Στυλιανό το 90% των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, με εκατοντάδες αρχεία να βρίσκονται πλέον στη διάθεση των οικονομικών και νομικών του συμβούλων προς αξιολόγηση”.

Ο χρόνος πιέζει καθώς πρέπει να γίνει ο σχετικός έλεγχος και στη συνέχεια, μέχρι την 1η Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το deal για να φτιαχτεί ο φάκελος για τη νέα σεζόν όπου οι Βυσσινί θα συμμετέχουν στη Superleague 2.

Με πληροφορίες από gazzeta.gr