ΑΕΛ Novibet: Γενική είσοδος 10 ευρώ με Asteras AKTOR

Πρόσκληση στον κόσμο για το σαββατιάτικο (14/3, 20.00) «τελικό» με τον Αστέρα AKTOR, που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια, απηύθυνε η ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωση.

H ομάδα του Σάββα Παντελίδη μετά τις διαδοχικές ήττες από ΟΦΗ και ΑΕΚ καλείται να γυρίσει… αδιαπραγμάτευτα στα τρίποντα, για να ξεφύγει από τους Αρκάδες και γενικά το δίδυμο υποβιβασμού, αφού πλησιάζει και ο Πανσερραϊκός τους Θεσσαλούς.

Αναλυτικά το κάλεσμα της ΑΕΛ Novibet προς το κοινό της:

«Με κυρίαρχο στόχο την εδραίωσή της στη μεγάλη κατηγορία, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποδέχεται στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League τον Αστέρα Τρίπολης, στο AEL FC Arena

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι και το παιχνίδι με την Τρίπολη καθίσταται κομβικό.

Στη μάχη για τη παραμονή, η ΑΕΛ Novibet θα επιστρατεύσει ξανά ένα από τα ισχυρότερα όπλα της, το φίλαθλο κοινό της.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 οι φίλαθλοι μας εντός και εκτός έδρας, παρέστησαν καθοριστικά σε όλα τα παιχνίδια στη φετινή προσπάθεια της ΑΕΛ και τους είμαστε ευγνώμονες για αυτό.

Τους καλούμε και αυτή τη φορά να στηρίξουν μαζικά και μοναδικά, την κοινή μας προσπάθεια.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet αποφάσισε ως όφειλε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, να προσφέρει Γενική Είσοδο στους φιλάθλους της με τιμή εισιτηρίου τα 10€, για όλες τις θύρες του γηπέδου μας.

Για τα παιδιά μας ισχύει ότι και στους προηγούμενους αγώνες, είσοδος με τιμή εισιτηρίου στα 5€.

Το σύστημα προαγοράς ηλεκτρονικών εισητηρίων για τον αγώνα με την Τρίπολη, θα είναι στη διάθεση των φιλάθλων μας από σήμερα το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου.

Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 20.00 κάνουμε μαζί το πιο αποφασιστικό βήμα για την παραμονή.

Η μάχη για τα play outs μπαίνει στη τελική ευθεία και ο “12ος παίκτης“ καλείται όσο ποτέ άλλοτε να λάβει τη δική του θέση εκκίνησης.

Κανένας φίλαθλος της ΑΕΛ Novibet δεν πρέπει να απουσιάσει από αυτό τον αγώνα.

Θα είμαστε εκεί για να σας υποδεχτούμε».

