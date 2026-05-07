ΑΕΛ Novibet: Η ανακοίνωση κατά του Φωτιά και το… Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

Με αφορμή μια επίμαχη φάση για χέρι που δεν δόθηκε ποτέ πέναλτι στον ημιτελικό του Champions League Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν, η ΑΕΛ Novibet εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά της ελληνικής διαιτησίας και συγκεκριμένα του διαιτητή Φωτιά, για τις αποφάσεις του στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου στις Σέρρες.

Στην ανακοίνωσή της, οι «βυσσινι» κάνουν λόγο για «κατάντια», υπογραμμίζοντας τη χαώδη διαφορά στα κριτήρια των υποδείξεων. Με καυστικό τρόπο, σημειώνει πως στην Ελλάδα η εφευρετικότητα των διαιτητών ξεπερνά κάθε λογική, ειδικά όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση «ευνοούμενων» ομάδων μέσω ανύπαρκτων πέναλτι και ατέλειωτων καθυστερήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Νovibet:

Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν, που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι εχθές στον ευρωπαϊκό ημιτελικό, συνέβαινε στις Σέρρες στον αγώνα Πανσερραικού-ΑΕΛ Novibet το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερι Φωτιάς θα έδειχνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές.

Η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Παρί, στο χθεσινό αγώνα Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν που δε δόθηκε ποτέ ως πέναλτι

Μία γιατί κατά την άποψη του θα ήταν πέναλτυ και άλλη μία από την αγανάκτηση του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση…! Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια, για όσους δεν το έχουν καταλάβει.

Καθυστερήσεις όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτυ γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλουμε τους θεσμούς, να αξιολογήσει εάν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη και εάν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμη στην Ελλάδα.

