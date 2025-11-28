ΑΕΛ Novibet: Με Δεληγιαννίδη στην αποστολή κόντρα στον Άρη

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για το εκτός έδρας ματς της Super League με τον Άρη, που θα γίνει το Σάββατο (29/11) στις 19:30 στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Εκτός από τον αγώνα θα είναι Εμιλιάνο Βινιάτο, ο οποίος είναι τραυματίας, αλλά και ο Αμρ Ουάρντα ο οποίος είναι “τελειωμένος” από την ομάδα.

Οι 24 ποδοσφαιριστές που επέλεξε για την αποστολή ο τεχνικός των «βυσσινί» Στέλιος Μαλεζάς, είναι οι Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Αντράντα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ και Γκαράτε.

monobala.gr