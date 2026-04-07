ΑΕΛ Novibet: Με επάνοδο Μπατουμπινσικά η αποστολή με Παναιτωλικό

Με το… μαχαίρι στα δόντια καλείται να μπει η ΑΕΛ Novibet στο ματς με τον Παναιτωλικό τη Μ. Τετάρτη στη Λάρισα (8/4, 16.00), για να μην απογοητεύσει και άλλο το κοινό της, παραμονές της διακοπής του Πάσχα.

Τα 8 ματς χωρίς νίκη είναι… πολλά και συσσώρευσαν «βαρίδια» στη θεσσαλική ομάδα, που είδε την απόσταση από το δίδυμο του υποβιβασμού να μειώνεται στους τρεις πόντους.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη καλείται να διαχειριστεί την πίεση και να βρει τρόπο να κερδίσει, έχοντας νωπό το πάθημα με τους Αγρινιώτες, που είχαν κερδίσει με 4-1 πριν δυο μήνες (7/2), ματς που άρχισε το αρνητικό σερί χωρίς νίκη.

Για τους “βυσσινί” επανέρχεται ο Ντίλαν Μπατουμπινσικά, που θα δώσει λύσεις στο κέντρο της άμυνας, ενώ θα λείψουν οι τραυματίες Ατανάσοφ, Μελίσσας και ο μόνιμος απών Κοσονού.

Στην αποστολή για την ΑΕΛ Novibet μετέχουν οι Βενετικίδης, Aναγνωστόπουλος (τερματοφύλακες), Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Γκρόζος, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Ενγκόι.

