ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0: Βγαίνουν… στον αφρό οι «βυσσινί»

Η ΑΕΛ Novibet έκανε το «δύο στα δύο» μέσα σε μία εβδομάδα και πήρε βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής. Με σκόρερ τον Άνχελο Σαγάλ, οι «βυσσινί» επικράτησαν 1-0 του Πανσερραϊκού στη Λάρισα και μετά από αρκετούς μήνες άφησαν πίσω τους την τελευταία θέση, πραγματοποιώντας σημαντικό άλμα στη βαθμολογία.

Ο 32χρονος Χιλιανός επιθετικός εξελίσσεται σε καθοριστικό παίκτη για τη θεσσαλική ομάδα. Μετά το νικητήριο γκολ που σημείωσε απέναντι στον Άρη, υπέγραψε και τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία, αυτή τη φορά κόντρα στον Πανσερραϊκό, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Σαγάλ είχε σκοράρει και με την Κηφισιά στη Νεάπολη, όμως τότε η ΑΕΛ είχε περιοριστεί στον έναν βαθμό. Αυτή τη φορά, το γκολ του αποδείχθηκε «χρυσό».

Με αυτή τη νίκη, οι Θεσσαλοί ξέφυγαν από την ουρά της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τους Παναιτωλικό, Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ, ενώ απομακρύνθηκαν και από τον Πανσερραϊκό, που παραμένει μπλεγμένος στη «μάχη» της σωτηρίας.

Στο τακτικό κομμάτι, η ΑΕΛ παρατάχθηκε με σύστημα 3-4-3, έχοντας τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, τους Ηλιάδη, Παντελάκη και Φερίγκρα στην άμυνα, με τους Όλαφσον και Μασόν στα άκρα. Σουρλής και Ατανάσοφ κάλυψαν τον άξονα, ενώ η επιθετική τριάδα αποτελούνταν από τους Σαγάλ, Γκαράτε και Τούπτα. Ο Πανσερραϊκός από την άλλη ξεκίνησε με 5-3-2, τον Τσομπανίδη κάτω από τα δοκάρια, Λύρατζη και Κάλινιν ως φουλ μπακ, τους Γκελασβίλι, Φέλτες και Ντε Μάρκο στην άμυνα, τους Ομεόνγκα, Δοϊρανλή και Ριέρα στα χαφ και τους Καρέλη, Ιβάν στην επίθεση.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς πολλές φάσεις, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν περισσότερο να ελέγξουν το ρυθμό. Ο Τούπτα απείλησε πρώτος με δυνατό σουτ στο 14’, το οποίο απέκρουσε ο Τσομπανίδης. Λίγο αργότερα, στο 16’, ο Σαγάλ εκτέλεσε φάουλ εκτός περιοχής, αλλά ο νεαρός τερματοφύλακας αντέδρασε ξανά σωστά. Ο Χιλιανός έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία στο 28’, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ. Ο Πανσερραϊκός είχε τη δική του στιγμή στο 39’ με τον Ριέρα, όμως το σουτ του Ισπανού πέρασε πάνω από το δοκάρι. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη ευκαιρίες για την ΑΕΛ, αλλά ο Τσομπανίδης είπε «όχι» σε σουτ του Ατανάσοφ και κεφαλιά του Παντελάκη.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΛ βρήκε το γκολ που έψαχνε. Μόλις στα 35 δευτερόλεπτα, ο Σαγάλ πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα από αριστερά, ο Τσομπανίδης απέκρουσε πάνω στη γραμμή, αλλά δεν μπόρεσε να μπλοκάρει τη μπάλα. Ο Χιλιανός επιθετικός ακολούθησε τη φάση και την έστειλε στα δίχτυα. Αρχικά ο διαιτητής Κόκκινος υπέδειξε επιθετικό φάουλ, όμως, μετά από παρέμβαση του VAR, το γκολ μέτρησε κανονικά, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απαντήσει στο 51’ με τον Καρέλη, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 59’, οι Σερραίοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Όλαφσον, ωστόσο, μετά από νέα εξέταση της φάσης μέσω VAR, η απόφαση άλλαξε και δεν δόθηκε παράβαση.

Στο 81’, ο Βραζιλιάνος Τεϊσέιρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά και αυτό το γκολ του Πανσερραϊκού ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ, δείχνοντας πως τίποτα δεν πήγαινε υπέρ των φιλοξενούμενων. Το ματς ουσιαστικά κρίθηκε στο φινάλε, όταν στο 96’ ο διαιτητής αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα στον Μπρουκς για φάουλ στον Κοσονού, όμως μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, άλλαξε την απόφαση και απέβαλε τον παίκτη του Πανσερραϊκού, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα.

Η ΑΕΛ Novibet κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη που την απομακρύνει από τις επικίνδυνες θέσεις, γεμίζοντας ξανά με αισιοδοξία τον κόσμο της ομάδας.

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (87’ Κοσονού), Φερίγκρα, Σουρλής, Ατανάσοφ (75’ Χατζηστραβός), Σαγάλ (87’ Πασάς), Γκαράτε (62’ Ναόρ Γκόνι), Τούπτα (87’ Μούργος).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79’ Μασκανάκης), Κάλινιν, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (69’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79’ Μπρουκς), Καρέλης, Ιβάν (54’ Τεϊσέιρα).