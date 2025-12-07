ΑΕΛ Novibet: Παρελθόν ο Στέλιος Μαλεζάς από τον πάγκο των “βυσσινί”

Παρελθόν από την AEL Νοvibet αποτελεί ο Στέλιος, με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό.

Οι ιθύνοντες των Θεσσαλών δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι από τη συνολική ομάδα του συλλόγου, αλλά και τα αποτελέσματα που έχουν φέρει την ομάδα στην 13η θέση.

Η ισοπαλία με τον ΠΑΟ δεν άλλαξε τα δεδομένα, με τον Στέλιο Μαλεζά να αποχωρεί από την ΑΕΛ Novibet έπειτα από δύο μήνες παρουσίας.

Πλέον όλα δείχνουν ότι ο επόμενος τεχνικός του συλλόγου θα είναι ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος έχει κάνει συνάντηση με τους «βυσσινί».

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του.

Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα».

monobala.gr