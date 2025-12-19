ΑΕΛ Novibet: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο ενόψει του “τελικού” με Ατρόμητο

Η AEΛ Novibet δίνει την Κυριακή (21/12) ματς… φωτιά απέναντι στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, το οποίο αναμένεται να σηματοδοτήσει εξελίξεις για την επόμενη μέρα των «βυσσινί» σε πολλά επίπεδα.

Άπαντες στο στρατόπεδο της θεσσαλικής ομάδας έχουν κυκλώσει τον συγκεκριμένο αγώνα, ενώ αναμένεται ο κόσμο να δώσει δυναμικό παρών, με στόχο να δώσει ώθηση σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού.

Τα σενάρια

Το καλό: Σε περίπτωση νίκης επί του Ατρομήτου, η ΑΕΛ παραμένει στην προτελευταία θέση, ωστόσο πλησιάζει στον έναν βαθμό τους Περιστεριώτες, που βρίσκονται 12οι. Η ομάδα κερδίζει χρόνο και πολύτιμη ηρεμία, ενώ μπορεί να προχωρήσει πιο άνετα στον μεταγραφικό της σχεδιασμό, στοχεύοντας και σε παίκτες που θα τη βοηθήσουν να βγει από το αγωνιστικό τέλμα, κάμπτοντας και τις όποιες αντιρρήσεις λόγω βαθμολογικής θέσης.

Το κακό: Σε περίπτωση ισοπαλίας, η ΑΕΛ μένει στο -4 από τον Ατρόμητο. Η κατάσταση δυσκολεύει ενόψει της απαιτητικής συνέχειας, χωρίς όμως το παιχνίδι να θεωρείται χαμένο, καθώς πρόκειται για διαφορά που μπορεί να καλυφθεί, εφόσον γίνουν ποιοτικές προσθήκες στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Το άσχημο: Αν η ΑΕΛ ηττηθεί, η διαφορά εκτοξεύεται στους επτά βαθμούς και η υπόθεση παραμονή ζορίζει αρκετά –παρότι υπάρχει ακόμη δρόμος στο πρωτάθλημα–, ενώ δυσκολεύει και η προσέγγιση ποδοσφαιριστών, που θα χρειαστούν μεγαλύτερη πειθώ.

Παράλληλα, ο κόσμος των «βυσσινί», που ήδη βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί –όπως φάνηκε και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις–, αναμένεται να δεχθεί ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα.

Το αγωνιστικό τέλμα

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω βρίσκεται και η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, το ποδόσφαιρο που παρουσιάζει –χωρίς να χρεώνεται στον νέο τεχνικό, Σάββα Παντελίδη–, το οποίο έχει προκαλέσει τη δυσφορία του κόσμου, καθώς δεν διακρίνεται μέχρι στιγμής ξεκάθαρος τρόπος σωτηρίας. Γι’ αυτό και το αίτημα για άμεση ενίσχυση είναι επιτακτικό.

Το σίγουρο είναι ένα: το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ματς και έτσι αντιμετωπίζεται από όλους στη Λάρισα.

monobala.gr