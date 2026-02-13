Αθηναϊκός: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Eurocup Women με εκτός έδρα νίκη στην Ισπανία απέναντι στην Αβενίδα (68-79)

«Αλύγιστος» ο Αθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά των έξι πόντων του πρώτου παιχνιδιού (65-71) και πέρασε στους «4» του EuroCup Women, επικρατώντας της Ισπανικής Αβενίδα με 68-79.

Πρόκειται για μια ιστορική πρόκριση για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου και συνολικά για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα και τον δεύτερο στις 4 Μαρτίου στη Γαλλία.

Στο κρίσιμο σημείο, με το σκορ στο 68-69 και 2″21″ να απομένουν, οι Πρινς και Παρκς έδωσαν λύσεις, διαμορφώνοντας το 68-74 και στη συνέχεια το τελικό 68-77 με 36΄΄ για το φινάλε.

Η Αλέξις Πρινς ήταν η πρώτη σκόρερ για τον Αθηναϊκό με 18 πόντους, ενώ την βοήθησαν στο σκοράρισμα οι Γουίντερμπερν (17π.) και Παρκς (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 39-40, 58-57, 68-79

ΑΒΕΝΙΔΑ (Μοντανάνα): Σοριάνο 7, Μαγκαρίτι, Σπρεαφίκο 6 (2), Αρόχο, Μαρτίν 13 (2), Ζέλους, Μάιερς 14 (2), Βιλάρο 7 (1), Κις 13 (2), Κέιβ 8.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα 3, Τσινέκε, Ουίντερμπερν 17 (3), Παυλοπούλου, Μίλερ 4, Τάντιτς, Πρινς 18 (3), Παρκς 15 (3), Ανίγκουε 13, Χρίστοβα 9 (1).