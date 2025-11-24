Αθλητής του MMA κατέρρευσε και πέθανε σε αγώνα έπειτα από σοβαρό τραυματισμό

Ένας 31χρονος αθλητής του MMA πέθανε έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στη διάρκεια αγώνα στο Σικάγο, σε μια διοργάνωση που επρόκειτο να είναι η πρώτη του συμμετοχή σε αγώνα Thai boxing αλλά κατέληξε τραγωδία.

Ο Isaac Johnson κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε.

MMA Fighter Isaac Johnson Dead at 31 After Fight https://t.co/T4TrmNgquf pic.twitter.com/5pHNlDzLOr — TMZ (@TMZ) November 23, 2025



Ο Johnson κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του τρίτου και τελευταίου γύρου του αγώνα του με τον Mario Aleksandrovski στο Matador Fighter Challenge, που διεξαγόταν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο Cicero Stadium του Σικάγο, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πόλης στο NBC 5 Chicago, ασθενοφόρο κλήθηκε για να μεταφέρει «έναν τραυματισμένο αθλητή» στο νοσοκομείο. Ο Johnson κατέληξε λίγες ώρες αργότερα σε τοπικό νοσοκομείο.

⚠️WARNING: This post describes the sudden death of an athlete. An MMA fighter has died at the age of 31 after collapsing during a fight in Chicago on Friday night. Isaac Johnson was competing in a Heavyweight Thai fight at the Matador Fighter Challenge when he collapsed towards… pic.twitter.com/ym0tPerTYR — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 23, 2025



Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας Thai boxing της καριέρας του.

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Κουκ ανέφερε στο Peopleo ότι έχει προγραμματιστεί νεκροψία για να καθοριστούν τα αίτια και ο τρόπος θανάτου. Στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, το Matador Fighter Challenge περιγράφεται ως μια «γεμάτη δράση αναμέτρηση» που «φέρνει την απόλυτη εμπειρία MMA και Thai, όπου τοπικοί μαχητές αναμετρώνται σε αγώνες υψηλού κινδύνου και έντασης».

Ο διοργανωτής του event, Joe Goytia, δήλωσε ότι ο Johnson είχε περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτεί η πολιτεία πριν τον αγώνα.