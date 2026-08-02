Ακυρώνονται φιλικά της ΑΕΛ

Αλλαγές στο πρόγραμμα της προετοιμασίας της ΑΕΛ έφερε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς τρία προγραμματισμένα φιλικά παιχνίδια ακυρώνονται (09/08/2026 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β’, 12/08/2026 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ, 23/08/2026 ΑΕΛ – Καλλιθέα), προκειμένου η ομάδα να επικεντρωθεί στις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Το μοναδικό φιλικό που παραμένει στο πρόγραμμα είναι αυτό με τη Ζάκυνθο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου 2026 στο αθλητικό κέντρο του Καρπενησίου. Παράλληλα, η τεχνική ηγεσία βρίσκεται σε αναζήτηση αντιπάλων για φιλικές αναμετρήσεις, ώστε οι ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν επιπλέον αγωνιστικό ρυθμό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Η ΑΕΛ θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Κύπελλο Ελλάδας την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τα Τρίκαλα στον 1ο προκριματικό γύρο. Εφόσον προκριθεί, θα ταξιδέψει ξανά εκτός έδρας για να αντιμετωπίσει την Καλλιθέα στον 2ο προκριματικό γύρο, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Αυγούστου 2026.

Πηγή: aelole.gr