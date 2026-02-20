Αλίσα Λιού: Η χρυσή Ολυμπιονίκης που «κέρδισε» τα social media με το χαμόγελό της – Το «παιδί θαύμα» που «κάηκε» και αποσύρθηκε πριν βρεθεί στην κορυφή

Σε μια ιστορική βραδιά για τον αμερικανικό αθλητισμό, η Αλίσα Λιού (Alysa Liu) ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή επιστροφή στην κορυφή του καλλιτεχνικού πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, κατακτώντας το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο για τις ΗΠΑ στο ατομικό γυναικών, βάζοντας τέλος σε μια «ξηρασία» 24 ετών.

Η 20χρονη αθλήτρια από το Κλόβις της Καλιφόρνια, η οποία είχε αποσυρθεί αιφνιδιαστικά από το άθλημα πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια λόγω εξάντλησης, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας της στο ελεύθερο πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, ξεπερνώντας τις Γιαπωνέζες αντιπάλους της Καόρι Σακαμότο και Αμί Νακάι.

Η συγκλονιστική εμφάνιση

Η Λιού, φορώντας ένα χρυσό φόρεμα και υπό τους ήχους του «MacArthur Park Suite» της Donna Summer, εκτέλεσε άψογα και τα επτά τριπλά άλματά της, συγκεντρώνοντας συνολικά 226,79 βαθμούς.

«Γι' αυτό ακριβώς μιλάω», είπε χαρακτηριστικά καθώς έβγαινε από τον πάγο.



«Γι’ αυτό ακριβώς μιλάω», είπε χαρακτηριστικά καθώς έβγαινε από τον πάγο.

"That's what I'm f—ing talking about!" Alysa Liu as she leaves the ice



Όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες, η Λιού κούνησε το κεφάλι της με επιδοκιμασία, ενώ «πνίγηκε» στις αγκαλιές των προπονητών της, Phillip DiGuglielmo και Massimo Scali.

Η Sakamoto κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 224,90 βαθμούς, ενώ η 17χρονη Nakai, που ήταν πρώτη μετά το σύντομο πρόγραμμα, υπέπεσε σε αρκετά σφάλματα και υποχώρησε στην τρίτη θέση με 219,16 βαθμούς.

Μια επιστροφή με τους δικούς της όρους

Η Λιου, παγκόσμια πρωταθλήτρια-έκπληξη πριν από έναν χρόνο και πλέον διπλή ολυμπιονίκης μετά το χρυσό στο ομαδικό της προηγούμενης εβδομάδας, έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κατακτά ατομικό ολυμπιακό χρυσό στο καλλιτεχνικό πατινάζ από το 2002, όταν η Σάρα Χιουζ ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Η τελευταία Αμερικανίδα που είχε βρεθεί σε ολυμπιακό βάθρο πριν από αυτήν ήταν η Σάσα Κόεν το 2006.

«Νομίζω ότι η ιστορία μου είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε για μένα και αυτό είναι που θα κρατήσω ως πολύτιμο, και αυτό το ταξίδι ήταν απίστευτο, και η ζωή μου ήταν απλώς — δεν έχω παράπονα», δήλωσε η πρωταθλήτρια, με το piercing της στο στόμα να λαμπυρίζει στο φως καθώς χαμογελούσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dazed (@dazed)



Παρά τη σημασία της νίκης, η ίδια διατήρησε μια αποστασιοποιημένη στάση απέναντι στο ίδιο το μετάλλιο.

«Δεν το χρειάζομαι αυτό το μετάλλιο, αλλά αυτό που χρειαζόμουν ήταν η σκηνή, και την είχα. Οπότε όλα ήταν καλά, ανεξάρτητα από το τι συνέβη. Θέλω να πω, ακόμα κι αν έπεφτα σε κάθε άλμα, θα φορούσα ακόμα αυτό το φόρεμα. Οπότε όλα είναι καλά».

Η σύνδεση με το κοινό

Η Λιού αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση με το κοινό: «Δείπνησα με την οικογένειά μου χθες το βράδυ και αυτό ήταν απίστευτο. Αλλά ένα άλλο απίστευτο συναίσθημα ήταν ακριβώς όταν έκανα πατινάζ. Όταν έκανα πατινάζ, ακούγοντας τις επευφημίες, ένιωσα τόσο συνδεδεμένη με αυτό το κοινό. Θέλω να βρεθώ ξανά εκεί έξω».

Η διαδρομή της Liu

Η διαδρομή της Αλίσα Λιού υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες στην ιστορία του αθλήματος. Η Λιού έκανε αίσθηση το 2019, όταν σε ηλικία 13 ετών έγινε η νεότερη πρωταθλήτρια ΗΠΑ στην ιστορία – τίτλο που υπερασπίστηκε έναν χρόνο αργότερα.

Αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ίδιας χρονιάς, πριν αποσυρθεί αιφνιδιαστικά την άνοιξη, επικαλούμενη κόπωση και burnout.

From @TheAthletic: Alysa Liu didn’t return to figure skating for medals. But for personal fulfillment. A display of empowerment. She became a legend because of that story and returned U.S. women’s figure skating to glory.https://t.co/mOIxfzWeCb pic.twitter.com/ncoRCNWtuV — The New York Times (@nytimes) February 19, 2026



Μετά την απόσυρσή της, έκανε ορειβασία στο Έβερεστ και σπούδασε ψυχολογία στο UCLA. Στα μέσα του 2023 επέστρεψε στις προπονήσεις στην Καλιφόρνια, με στόχο να ξαναβρεί τη χαρά στο άθλημα και, ενδεχομένως, να στοχεύσει σε αυτούς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Θέλω να πω, είναι απλώς το πώς έχει πάει η ζωή μου. Τα πάντα γενικά με οδήγησαν σε αυτό το σημείο», σημείωσε, προσθέτοντας για την ψυχολογία της στον αγώνα: «Αυτό που ένιωθα ήταν ευτυχία και αυτοπεποίθηση».

