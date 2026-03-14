Αναβολή του αγώνα της GBL ΠΑΟΚ – Άρης Betsson εξαιτίας της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Άρη Betsson για την 21η αγωνιστική της GBL, εξαιτίας της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, που αν και δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής επίσημα δεδομένα, φέρεται να συνδέεται με οπαδικές διαφορές.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο στον εισαγγελέα ο 23χρονος δράστης, αναζητούνται οι 2 φίλοι του θύματος – Γρίφος τα κίνητρα της συμπλοκής

Ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει μέσα στην ημέρα (13/03) αίτημα για την αναβολή του παιχνιδιού με τον Άρη Betsson και μετά από επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το αίτημα και ότι το παιχνίδι θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

Το παιχνίδι θα διεξαγόταν στο PAOK Sports Arena το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 18:15, όμως μετά τις τελευταίες εξελίξεις θα πρέπει να βρεθεί νέα ημερομηνία και να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ένταση στην πόλη.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«O αγώνας ΠΑΟΚ–Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (18:15), για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής που αναμένεται να ανακοινωθεί από την Stoiximan GBL.

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΜΕΤΑ την ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα».