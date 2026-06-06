Ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την «αναίσχυντη συμπεριφορά» του Γιώργου Μπαρτζώκα – Δήλωση Νίκου Λεπενιώτη με αιχμές για ΕΡΤ

Συνεχίζεται ο πόλεμος παρασκηνίου μεταξύ των ΚΑΕ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για όσα εξελίσσονται στους τελικούς της Basket League, μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» με 68-58 στο Game 2 εκ της σειράς αναμετρήσεων που θα κρίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, όπου κάνει λόγο για «αναίσχυντη συμπεριφορά» του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο General Manager των «ερυθρολεύκων» προχώρησε σε δήλωση στο ημίχρονο που αναφέρεται σε εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο γήπεδο και αφήνει αιχμές για τη μη κάλυψη του περιστατικού από την ΕΡΤ.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Εύκολο 1-1 οι «Πράσινοι»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν; Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτον τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτυρων λέγοντας συγκεκριμένα: “Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γαμώ το σπίτι του”.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό.

Σχετικά με τις δηλωσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς».

Η δήλωση του Νίκου Λεπενιώτη στο ημίχρονο του Game 2

«Λυπάμαι για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ήταν μια ντροπιαστική μέρα για το μπάσκετ είδαμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εισέρχεται στο γήπεδο, να μπαίνει και να κυνηγάει και να επιτίθεται στους διαιτητές. Πως επιτρέπονται τέτοια πράγματα; Είναι ντροπή για το μπάσκετ και για τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες. Πληροφορήθηκα ότι ούτε Η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα, είναι και αυτό ντροπή. Λυπάμαι και για αυτό».