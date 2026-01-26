Ανδρέας Πετρόπουλος: Κατέβασε το προηγούμενο story και έδωσε διευκρινίσεις για τα «κομμένα φρένα»

Σε διευκρινιστική τοποθέτηση προχώρησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις και ποικίλες ερμηνείες. Ο γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου θέλησε να ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή υπόνοια εμπλοκής προσώπων του αθλητικού χώρου.

Η αρχική του ανάρτηση είχε γίνει λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός στο κλειστό της Καλλιθέας, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Ο Πετρόπουλος είχε γράψει: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους. Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες». Το story κατέβηκε λίγες ώρες αργότερα, όμως ήδη είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση, κυρίως λόγω της έντασης που είχε προηγηθεί στον αγώνα.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από αντιπαραθέσεις και επεισόδια. Αρχικά υπήρξε ένταση μεταξύ των προπονητών Γιώργου Μπαρτζώκα και Άρη Λυκογιάννη, έπειτα από αίτημα του τεχνικού του Ολυμπιακού να δοθεί τεχνική ποινή στον πάγκο των γηπεδούχων. Στη συνέχεια, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο Ανδρέας Πετρόπουλος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Σάσα Βεζένκοβ, με αποτέλεσμα να υπάρξει σπρώξιμο και στιγμιαία ένταση στο παρκέ. Ο Πετρόπουλος δέχθηκε αντιαθλητικό φάουλ, ενώ ο Βεζένκοβ τιμωρήθηκε επίσης με αντιαθλητικό και αποβλήθηκε.

Η αποβολή του Βεζένκοβ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέθεσε ένσταση για τη μη αποβολή του παίκτη του Κολοσσού, θεωρώντας άδικη τη διαιτητική απόφαση. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Πειραιά έφυγε με τη νίκη από τη Ρόδο, το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας των εξωαγωνιστικών γεγονότων.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ο Πετρόπουλος επέστρεψε στο Instagram με νέα ανάρτηση, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Όπως ανέφερε: «Σε συνέχεια της ανάρτησής μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου».