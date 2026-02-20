Ανδρέας Τεττέη: «Μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού» – Στη μητέρα μου αφιερωμένο το πρώτο γκολ

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην ισοπαλία με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για τα Play off του Europa League, Ανδρέας Τεττέη, αφιέρωσε στη μητέρα του το πρώτο από τα δύο φοβερά γκολ που σκόραρε και δήλωσε έτοιμος να αναλάβει το βάρος να γίνει ηγέτης του «τριφυλλιού».

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν 2-2: Όλα ανοιχτά για την πρόκριση στην Τσεχία

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο έκανε εκπληκτική εμφάνιση, σκοράρωντας δυο υπέροχα γκολ, το πρώτο με μια εντυπωσιακή κεφαλιά στο 31′ και το δεύτερο στο 61′, όταν πήρε την μπάλα λίγο κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή, έκανε ότι… ήθελε τον Σπάτσιλ και με ένα υπέροχο τελείωμα έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Ο ο 24χρονος επιθετικός των «πρασίνων» στάθηκε στη σημασία που είχε για εκείνον η πρώτη του συμμετοχή σε διοργάνωση της UEFA, στην επιθυμία του να δικαιώσει τον Ράφα Μπενίτεθ για την εμπιστοσύνη και στη δουλειά του που τον έφτασε ως εδώ, ενώ αναφέρθηκε και στην αγαπημένη του μητέρα, επιβεβαιώνοντας πως της αφιέρωσε το παρθενικό ευρωπαϊκό του γκολ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη:

«Το πίστευα ότι θα σκόραρα. Πίστευα πως το πλάνο του προπονητή θα μας βοηθούσε να ήμασταν επικίνδυνοι όπως και ήμασταν. Πιστεύω θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι.

Περίμενα πως και πως αυτήν την μέρα. Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν με έβαλε ο προπονητής στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήθελα να τον δικαιώσω.

Αφιερώνω αυτήν την εμφάνιση σε… εμένα. Σκεφτόμουν που έχω ξεκινήσει και που έχω φτάσει. Έχω δουλέψει πολύ και έχω προσπαθήσει πολύ. Απόψε πιστεύω ότι δικαιώθηκα.

Πιστεύω πως μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού. Θα δείξει αν μπορώ να σηκώσω το βάρος.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός εισέβαλε με το αμάξι της σε νηπιαγωγείο του Νιου Τζέρσεϊ – Χτύπησε μητέρα με τα παιδιά της, δείτε βίντεο Κωνσταντίνος Φραντζής για Akyla: «Για το TikTok είναι ωραίο τραγούδι, για να μας αντιπροσωπεύει στη Eurovision όχι» Βαθμολογία UEFA: Πισωγύρισμα για την Ελλάδα, άνοιξε η ψαλίδα από τη 10η θέση και την Τσεχία Ιράν προς ΟΗΕ: Δεν επιθυμούμε πόλεμο αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Το πρώτο γκολ το αφιέρωσα στη μητέρα μου. Πιστεύω πως θα ήταν πολύ συγκινημένη και χαρούμενη».

Μιλώντας στην Cosmote TV, σημείωσε: