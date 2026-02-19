Αννα Κορακάκη: Το χρυσό μετάλλιο της ζωής της

Για πρώτη φορά μητέρα έγινε η Άννα Κορακάκη. Η χρυσή ολυμπιονίκης της σκοποβολής στις 31 Ιανουαρίου έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, και η ευτυχία τόσο του ζευγαριού όσο και των δύο οικογενειών έχει κορυφωθεί. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τη χαρά και τη συγκίνησή μας», δήλωσε στη Realnews ο πατέρας και προπονητής της πρωταθλήτριας, Τάσος Κορακάκης, ενώ στην ερώτηση σε ποιον μοιάζει η εγγονή του, ο ευτυχής παππούς αποκάλυψε: «Η μικρή μοιάζει στον πατέρα της! Είθισται οι κόρες να μοιάζουν στον μπαμπά τους».

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Αν. Κορακάκη και ο σύζυγός της περνούν τις πρώτες ημέρες στο σπίτι μαζί με το μωρό τους. Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς φίλους της, η πρωταθλήτρια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά ενσταντανέ συνοδευόμενα από ένα συγκινητικό μήνυμα: «Γεννήθηκε η αγάπη αυτή που ξεπερνάει τις λέξεις, όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και να ανατρέψει και τα πάντα στο πάντα μας».

Η αθλήτρια της σκοποβολής με τις συνεχείς υψηλές διακρίσεις, η οποία έχει κατακτήσει χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, φροντίζει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής πορείας της, η Αν. Κορακάκη επιθυμεί να απασχολεί τη δημοσιότητα μόνο με τις αγωνιστικές επιδόσεις της, που τη φέρνουν στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων. Στόχος της ήταν ανέκαθεν να κρατά σε ιδιωτικό πλαίσιο τη σχέση της με τον πολιτικό μηχανικό από την Ιεράπετρα Κρήτης, Γ. Χαλκιαδάκη, ενώ το ίδιο έκανε και κατά την εγκυμοσύνη της, την οποία κράτησε κρυφή μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Νέες κατακτήσεις

Μετά το θαύμα της μητρότητας, η πρωταθλήτρια θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της και στο τέλος του χρόνου θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στα τέλη του 2026 θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα κρίνει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες», λέει ο Τ. Κορακάκης. Ωστόσο, το πρώτο χρυσό για το 2026 η Αν. Κορακάκη το παρέλαβε και βρίσκεται στην αγκαλιά της.