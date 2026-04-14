Αντετοκούνμπο: «Δεν φοράω τα παντελόνια στη σχέση μου, ρωτήστε τη γυναίκα μου» – Η απρόσμενη απάντηση για το συμβόλαιο με τους Μπακς

Μια μάλλον… απρόσμενη απάντηση έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όταν δέχτηκε ερώτηση για το μέλλον του και ένα νέο συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο ίδιος «πέταξε το γάντι» προς τη σύζυγό του, Μαράια λέγοντας ούτε λίγο, ούτε πολύ πως εκείνη αποφασίζει.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα αποχωρήσει και εκείνος… έδειξε τη γυναίκα του, για την τελική απόφασή του.

«Πριν καν μιλήσουμε για ανανέωση κάποιος πρέπει να μου το προσφέρει αυτό… Δεν φοράω τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου. Αν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Αν πει όχι, όχι» είπε ο Greek Freak.

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Από εκείνη εξαρτάται. Οπότε παιδιά πρέπει να την ρωτήσετε. Βρείτε την στα social media. Ακολουθήστε το podcast της. Δεν ξέρω αν έχει. Ρώτησέ την. Ό, τι λέει, το κάνω».