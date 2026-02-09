Αποθέωση στην Ισπανία για τον Μπενίτεθ – «Ο Ράφα κάνει θαύμα»

Την αποθέωση από τον Τύπο της Ισπανίας γνωρίζει ο Ράφα Μπενίτεθ, με αφορμή τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Ο Μπενίτεθ κάνει θαύμα» είναι ο τίτλος της ισπανικής εφημερίδας «AS». «Ο Παναθηναϊκός αναβιώνει με τον προπονητή που γεννήθηκε στη Μαδρίτη. Νίκη επί του Ολυμπιακού του Μεντιλιμπάρ, ακόμα στο Europa League, και με τα playoffs τίτλου σε απόσταση αναπνοής», σημειώνει και συνεχίζει, αναφέροντας ότι ο Ράφα Μπενίτεθ έφτασε στον Παναθηναϊκό εν μέσω κρίσης, αλλά «μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, ο ΠΑΟ αισθάνεται ξανά σημαντικός και δυνατός. Διατηρεί επίσης τη θετική δυναμική που τον κρατά ζωντανό στο Europa League και στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου έχει φτάσει στα ημιτελικά. Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα ενθουσιασμού στην πράσινη περιοχή της ελληνικής πρωτεύουσας, η οποία μέχρι τώρα ήταν σε ύφεση λόγω του κακού ξεκινήματος της σεζόν».

«Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον»

Στη συνέχεια σημειώνει το ρόλο του Κορόνα: «Ο ρόλος του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος ανέλαβε ως αθλητικός διευθυντής μετά την αποχώρησή του από τη Βαλένθια, ήταν επίσης κρίσιμος. Αν και το σχέδιό τους είναι περισσότερο μακροπρόθεσμο παρά βραχυπρόθεσμο, έχουν υπογράψει τρεις νεαρούς παίκτες (Αντίνο από την Γοδόι Κρουζ, Γιάγκουσιτς από την Σλάβεν Μπελούπο και Τεττέη από την Κηφισιά) με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, καθώς και γνωστά πρόσωπα που επέστρεψαν όπως ο Μούσα Σισοκό (Γουότφορντ) και ο Χάβι Ερνάντεθ (Λεγκανές)».

Και ολοκληρώνει: «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η επίδραση του Μπενίτεθ είχε άμεσο αντίκτυπο. Η πρόθεση του Παναθηναϊκού να αναπτυχθεί ξανά και να μειώσει το χάσμα με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, τις δύο κυρίαρχες δυνάμεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, γίνεται πραγματικότητα. Η νίκη στο ντέρμπι εναντίον του Μεντιλιμπάρ το αποδεικνύει. Ο ΠΑΟ είναι εδώ. Ο Ράφα είναι εδώ.»