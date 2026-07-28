Αποκάλυψη από τους Financial Times: «Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτη»

«Φωτιά» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο βάζει αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο της διοργάνωσης του Μουντιάλ σε μια νέα εμπορική οντότητα, αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς επιδιώκει να επωφεληθεί από την επιτυχία του Μουντιάλ 2026, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές που θα αναλάβουν περίπου το 20% του μεριδίου της νέας οντότητας, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με επικεφαλής τον Ελβετό Τζιάνι Ινφαντίνο, αναμένεται να δημιουργήσει έσοδα τουλάχιστον 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τρέχοντα τετραετή κύκλο του, ενισχυμένα από την εμπορική επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτού του καλοκαιριού.

Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, βοήθησε τη FIFA να αυξήσει τα έσοδα από 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια στον προηγούμενο κύκλο. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την πώληση του μεριδίου θα βοηθήσουν τη FIFA να μετακυλήσει περισσότερα κεφάλαια στις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Η FIFA, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ελβετία, έχει επίσης δείξει την πρόθεσή της να εισέλθει στο παιχνίδι των συλλόγων μέσω της επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Επίσης, εξετάζει εάν θα επεκτείνει το Παγκόσμιο Κύπελλο από 48 ομάδες σε 64.

Άλλοι αθλητικοί φορείς – συμπεριλαμβανομένων των ισπανικών και γαλλικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου – έχουν συστήσει ξεχωριστές εμπορικές οντότητες προκειμένου να προσελκύσουν εξωτερικά κεφάλαια. Τα επενδυτικά σχέδια της FIFA βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες και θα υποβληθούν σε τελική έγκριση.