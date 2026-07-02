Αποκαλυπτήρια για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Πώς θα είναι το νέο σπίτι του Ολυμπιακού – Το συγκλονιστικό βίντεο

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε μία λαμπερή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην οποία ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Όσοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, είχαν την τύχη να δουν για πρώτη φορά το πώς θα μοιάζει το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θεατές.

Οι πρώτες εικόνες από το νέο σπίτι του Ολυμπιακού, συγκινούν όχι μόνο κάθε φίλαθλο του συλλόγου, αλλά και όποιον αγαπάει τον αθλητισμό γενικότερα, και θέλει να δει την χώρα μας να προοδεύει και όσον αφορά τα στάδιά της.

Το συγκλονιστικό βίντεο που παρουσιάζει το πώς θα είναι σε λίγα χρόνια το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», είναι πλέον διαθέσιμο στο επίσημο προφίλ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στο Youtube, με τον κόσμο να μπορεί να πάρει έτσι μία πρώτη γεύση από το πώς θα μοιάζει σε λίγα χρόνια.