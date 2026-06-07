Αποχώρησε από την ΑΕΛ ο Πασάς – «Περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα»

Αντίο στην ΑΕΛ είπε με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Πασάς.

Μετά από δυο χρόνια ο έμπειρος επιθετικός αποχωρεί και αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά:

«Μετά από δύο χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω αυτή την ομάδα!

Μια χρονιά γεμάτη χαρές επιτυχίες και όμορφες αναμνήσεις και μια με πολλές λύπες και μεγάλες δυσκολίες!

Αυτό που παρέμεινε ίδιο και τις δύο χρονιές ήταν η αγάπη και η στήριξη του κόσμου ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές!

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την εκτίμηση και τον σεβασμό προς το πρόσωπο μου και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ!

Ευχαριστώ για κάθε χειροκρότημα και κάθε στιγμή που με κάνατε να νιώθω ένας από εσάς!

Είμαι πολύ περήφανος που φόρεσα αυτή την φανέλα!»