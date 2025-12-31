Από την ΑΕΛ στον Ολυμπιακό ο Βασίλης Βαρσάμης

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε “αθόρυβα” και έκλεισε από τη Λάρισα τον νεαρό Βασίλη Βαρσάμη.

Η ομάδα του Πειραιά, βλέποντας την εξέλιξη του νεαρού, με την ομάδα της U19 κινήθηκε για να συμφωνήσει και να τον κάνει κάτοικο Πειραιά.

Ο Βαρσάμης είναι ένας εκ των αρχηγών της U19 των “Βυσσινί” και τον περασμένο Απρίλιο υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Το καλοκαίρι πήρε κανονικά μέρος στην προετοιμασία της ομάδας στην Πτολεμαΐδα, αγωνίστηκε σε φιλικά παιχνίδια και στα πέντε του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τον ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την U19, όπου είχε διαμορφώσει το τελικό 2-2 με εκτέλεση πέναλτι στο 90’+4’ σε παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο Τερψιθέας Λάρισας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League U19. Εκεί επιβεβαίωσαν την… μεταγραφή που θα ερχόταν, καθώς στο πρόσωπο του ποδοσφαιριστή είδαν έναν μελλοντικό άσο για την πρώτη ομάδα.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο ο νεαρός αναμένεται σύντομα να ενταχθεί στο σύνολο των “ερυθρολεύκων”.

Να σημειωθεί πως στη Λάρισα τονίζουν πώς το deal αυτό περιλαμβάνει και κάποιους ποδοσφαιριστές που θα ακολουθήσουν την αντίθετη πορεία.

