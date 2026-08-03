Οι ιστορίες του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα και του 16χρονου Σπύρου Ζορμπά που πήραν μεταγραφή ο ένας στον ιστορικό σύλλογο της Βαυαρίας και ο άλλος στους «ροσονέρι» του Μιλάνου.