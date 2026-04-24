Από τον Τεν Χαγκ στον Ροσίνιορ: Οι 44 αλλαγές προπονητών στα τοπ-5 πρωταθλήματα – Το ρεκόρ της Νότιγχαμ

Οι απολύσεις προπονητών συνεχίζονται, ακόμη και τον Απρίλιο. Η Τσέλσι, αφού απέλυσε τον Έντσο Μαρέσκα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, χώρισε και τους δρόμους της με τον Λίαμ Ροσίνιορ.

Έτσι, ο Άγγλος προπονητής μοιράζεται με τον Ιγκόρ Τούντορ το ρεκόρ του να βρίσκεται σε δύο διαφορετικούς πάγκους από την αρχή της σεζόν, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει τη δουλειά του με κανέναν από τους δύο.

Όμως σε αντίθεση με τον Κροάτη προπονητή, ο Ροσενιόρ δεν απολύθηκε από τη Στρασμπούρ, αλλά πήγε σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο που έχει κοινή ιδιοκτησία με τους Αλσατούς.

Έγινε η 41η αλλαγή προπονητή στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης από την αρχή της σεζόν 2025-26, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να κατέχει το σχετικό… ρεκόρ τριών αντικαταστάσεων.

Επίσης , η Premier League γίνεται το πρωτάθλημα με τον μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων, μαζί με την Bundesliga, έχοντας 10 αλλαγές, συνολικά 44 στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της ηπείρου μας (από 8 σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία).

Αυτές είναι όλες οι αλλαγές προπονητών στο τοπ-5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως τα καταγράφει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα tuttomercatoweb:

Bundesliga

Μπάγερ Λεβερκούζεν

1/9 Απόλυση Έρικ τεν Χαγκ

8/9 Πρόσληψη Κάσπερ Χιούλμαντ

Γκλάντμπαχ

15/9 Απόλυση Χεράρδο Σεοάνε

15/9 Πρόσληψη Όουγκεν Πολάνσκι

Βόλφσμπουργκ

9/11 Απόλυση Πολ Σιμόνις

9/11 Πρόσληψη Ντάνιελ Μπάουερ

8/3 Απόλυση Ντάνιελ Μπάουερ

9/3 Πρόσληψη Ντίτερ Χέκινγκ

Άουγκσμπουργκ

1/12 Απόλυση Σάντρο Βάγκνερ

1/12 Πρόσληψη Μανουέλ Μπάουμ (προσωρινός)

Μάιντς

3/12 Απόλυση Μπο Χένρικσεν

7/12 Πρόσληψη Ουρς Φίσερ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

18/1 Απόλυση Ντίνο Τοπμέλερ

2/2 Πρόσληψη Άλμπερτ Ριέρα

Βέρντερ Βρέμης

1/2 Απόλυση Χορστ Στέφεν

4/2 Πρόσληψη Ντάνιελ Τιούν

Κολονία

22/3 Απόλυση Λούκας Κβάσνιοκ

22/3 Προσωρινός Ρενέ Βάγκνερ

Ουνιόν Βερολίνου

11/4 Απόλυση Στέφεν Μπάουμγκαρντ

11/4 Προσωρινή Μαρί Λουίζ ΄Έτα

La Liga

Οβιέδο

9/10 Απόλυση Βέλικο Παούνοβιτς

9/10 Πρόσληψη Λουίς Καριόν

14/12 Απόλυση Λουίς Καριόν

16/12 Πρόσληψη Γκιγιέρμο Αλμάδα

Λεβάντε

30/11 Απόλυση Χουλιάν Καλέρο

20/12 Πρόσληψη Λουίς Κάστρο

Ρεάλ Σοσιεδάδ

14/12 Απόλυση Σέρχιο Φρανσίσκο

20/12 Πρόσληψη Πελεγκρίνο Ματαράτσο

Ρεάλ Μαδρίτης

12/1 Απόλυση Τσάμπι Αλόνσο

12/1 Πρόσληψη Άλβαρο Αρμπελόα

Μαγιόρκα

23/2 Απόλυση Γιαγκόμπα Αρασάτε

26/2 Πρόσληψη Μάρτιν Ντεμικέλις

Αλαβές

3/3 Αποχώρηση Εντουάρντο Κουντέτ

3/3 Πρόσληψη Κίκε Σάντσεθ Φλόρες

Σεβίλλη

23/3 Απόλυση Ματίας Αλμέιδα

24/3 Πρόσληψη Λουίς Γκαρθία

Ligue 1

Μονακό

9/10 Απόλυση Άντι Χούτερ

12/10 Προσωρινός Σεμπάστιεν Ποκολιόνι

Ναντ

11/12 Παραίτηση Λουίς Κάστρο

11/12 Πρόσληψη Αχμέντ Κανταρί

10/3 Απόλυση Αχμέντ Κανταρί

10/3 Πρόσληψη Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς

Νις

29/12 Απόλυση Φρανκ Εζ

29/12 Πρόσληψη Κλοντ Πουέλ

Στρασμπούρ

6/1 Αποχώρηση Λίαμ Ροζίνιορ

7/1 Πρόσληψη Γκάρι Ο’ Νιλ

Μετς

20/1 Απόλυση Στεφάν λε Μινάν

20/1 Πρόσληψη Μπενουά Ταβενό

Ρεν

9/2 Απόλυση Χαμπίμπ Μπεγιέ

18/2 Πρόσληψη Φρανκ Εζ

Παρί FC

22/2 Απόλυση Στεφάν Ζιλί

22/2 Πρόσληψη Άντονι Κομπουαρέ

Premier League

Νότιγχαμ Φόρεστ

9/9 Απόλυση Νούνο Εσπίριο Σάντο

9/9 Πρόσληψη Άγγελος Ποστέκογλου

18/10 Απόλυση Άγγλος Ποστέκογλου

21/10 Πρόσληψη Σον Ντάιτς

12/2 Απόλυση Σον Ντάιτς

15/2 Πρόσληψη Βίτορ Περέιρα

Γουέστ Χαμ

27/9 Απόλυση Γκρέαμ Πότερ

27/9 Πρόσληψη Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Γουλβς

2/11 Απόλυση Βίτορ Περέιρα

12/11 πρόσληψη Ρομπ Έντουαρντς

Τσέλσι

1/1 Απόλυση Έντσο Μαρέσκα

6/1 Πρόσληψη Λίαμ Ροσίνιορ

23/4 Απόλυση Λίαμ Ροσίνιορ

23/4 Προσωρινός Κάλουμ Μακ Φάρλαν

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

5/1 Απόλυση Ρούμπεν Αμορίμ

13/1 Πρόσληψη Μάικλ Κάρικ

Τότεναμ

11/2 Απόλυση Τόμας Φρανκ

14/2 Πρόσληψη Ιγκόρ Τούντορ

29/3 Απόλυση Ιγκόρ Τούντορ

31/3 Πρόσληψη Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι

Serie A

Γιουβέντους

27/10 Απόλυση Ιγκόρ Τούντορ

30/10 Πρόσληψη Λουτσιάνο Σπαλέτι

Τζένοα

1/11 Παραίτηση Πατρίκ Βιεϊρά

6/11 Πρόσληψη Ντανιέλε Ντε Ρόσι

Φιορεντίνα

4/11 Απόλυση Στέφανο Πιόλι

7/11 Πρόσληψη Πάολο Βανόλι

Αταλάντα

10/11 Απόλυση Ιβάν Γιούριτς

12/11 Πρόσληψη Ραφαέλε Παλαντίνο

Πίζα

1/2 Απόλυση Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο

3/2 Πρόσληψη Όσκαρ Χίλιεμαρκ

Bερόνα

2/2 Απόλυση Πάολο Τζανέτι

3/2 Πρόσληψη Πάολο Σαμάρκο

Τορίνο

23/2 Απόλυση Μάρκο Μπαρόνι

23/2 Πρόσληψη Ρομπέρτο Ντ’ Αβέρσα

Κρεμονέζε