Αρίνα Σαμπαλένκα: «Θέλω απλώς να σταματήσω το τένις» – Οι δηλώσεις μετά την ήττα στα προημιτελικά του Γαλλικού Όπεν

«Θέλω απλώς να σταματήσω το τένις τώρα», είπε η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα της και μια εμφάνιση γεμάτη λάθη στο Roland Garros.

Αφού σπατάλησε ένα προβάδισμα ενός σετ και δύο μπρέικ στην ήττα με 3-6, 7-5, 6-0 από την Νταϊάνα Σνάιντερ στα προημιτελικά την Τετάρτη είπε στους δημοσιογράφους: «Θα δούμε σε λίγες μέρες. Ας ελπίσουμε ότι θα επανέλθω σε καλό δρόμο ψυχικολογικά».

Η αναμονή της Σαμπαλένκα για τον πρώτο της τίτλο σε Γαλλικό Όπεν συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι η τέσσερις φορές νικήτρια μεγάλων αγώνων προηγήθηκε με 4-1 στο δεύτερο σετ και βρισκόταν δύο πόντους μακριά από τη νίκη, ενώ το σερβίς της για τον αγώνα ήταν 5-4. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια πλήρης κατάρρευση, καθώς έχασε 12 από τα τελευταία 13 games εναντίον μιας παίκτριας που εμφανίστηκε στον πρώτο της προημιτελικό grand slam, δείχνοντας ολοένα και πιο απογοητευμένη.

Όπως ακριβώς και η ήττα της από την Κόκο Γκαφ στον περσινό τελικό, όταν κέρδισε επίσης το πρώτο σετ προτού χάσει λόγω μιας σειράς αβίαστων λαθών, έτσι και αυτή θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να ξεπεραστεί.

«Ξέρεις εκείνα τα δωμάτια όπου απλά μπαίνεις μέσα και τα σπας όλα;», σημείωσε η Σαμπαλένκα. «Ίσως θα περάσω μια ολόκληρη μέρα αύριο εκεί καταστρέφοντας πράγματα. Ίσως βοηθήσει, ίσως όχι».

Στη συνέχεια, η Shnaider αντιμετωπίζει τη Maja Chwalinska, η οποία επέκτεινε την αξιοσημείωτη πορεία της στο Roland Garros κερδίζοντας τη νούμερο 22 της Άννας Καλίνσκαγια με 7-6(3), 6-3.