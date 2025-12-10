Αργεντινή: Έφοδος σε συλλόγους και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία για ύποπτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Αργεντινής, ανάμεσά τους η Ρασίνγκ, η Ιντεπεντιέντε, η Μπάνφιλντ και η Σαν Λορέντσο, καθώς και τα κεντρικά γραφεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), δέχθηκαν έφοδο στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αστυνομική πηγή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 25 έως 30 έρευνες σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ιδιωτικές κατοικίες», προσθέτοντας πως επηρεάστηκε και η έδρα της AFA, κοντά στο Μπουένος Άιρες.

Οι αρχές ερευνούν τις λογιστικές πρακτικές της χρηματοοικονομικής εταιρείας «Sur Finanzas», χορηγού αρκετών ομάδων της χώρας αλλά και της εθνικής ομάδας της Αργεντινής για το 2024, η οποία θεωρείται ύποπτη για οικονομικές παραβάσεις.

Η εταιρεία, που διοικείται από τον επιχειρηματία Λουίς Βαγιέχο, στενό συνεργάτη του προέδρου της AFA Κλαούντιο Τάπια, βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελίας της Γενικής Διεύθυνσης Φόρων, η οποία την κατηγορεί για φοροδιαφυγή ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η Sur Finanzas χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες και αν παρείχε δάνεια σε συλλόγους με αντάλλαγμα δικαιώματα μετάδοσης ή άλλες οικονομικές συμφωνίες.