Ασημένιο μετάλλιο για τον Κακαρδάκη του Α.Σ. ΔΙΑΣ Λάρισας

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα συμμετείχαν τρεις αθλητές του Α.Σ. ΔΙΑΣ Λάρισας, λαμβάνοντας μέρος στο 3ο Προκριματικό Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, όπου οι συμμετοχές ξεπέρασαν τους 800 αθλητές.

Ο σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τους αθλητές Κακαρδάκη Στυλιανό–Παναγιώτη, Νόλα Ιωάννη και Κουτλή Ηλία–Παναγιώτη, οι οποίοι ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους.

Αναλυτικότερα, ο Κακαρδάκης κατέκτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία παμπαίδων. Οι Νόλας και Κουτλής, αν και δεν κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο, πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, χάνοντας το μετάλλιο στις λεπτομέρειες.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγχαίρει θερμά τους αθλητές για την ολοκλήρωση των προκριματικών πρωταθλημάτων της Ένωσης ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Βορείου Ελλάδος, τους γονείς για την αδιάκοπη υποστήριξή τους και την προπονητική ομάδα που βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχία.