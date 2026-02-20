Αταμάν για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Θα τα δώσουμε όλα για να το κατακτήσουμε όπως πέρυσι»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν προέβη σε δηλώσεις πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό (21/2, 20:00), στο Ηράκλειο της Κρήτης, όμως λίγες ώρες μετά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, μία λιτή δήλωση του Τούρκου προπονητή.

«Θα τα δώσουμε όλα για να το κατακτήσουμε όπως πέρυσι» υποσχέθηκε στους φιλάθλους των «πρασίνων» ο Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πριν από τον τελικό με τον Ολυμπιακό:

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρυσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στη Euroleague».