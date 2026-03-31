Αταμάν για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: «Ήταν κωμωδία… »

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας έντονες αιχμές για τη διαιτησία και θέτοντας παράλληλα ζήτημα σχετικά με το καθεστώς συμμετοχής νατουραλιζέ παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Τούρκος τεχνικός απέφυγε να σταθεί στην αγωνιστική εικόνα, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες φάσεις που -όπως υποστήριξε- επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα, ενώ υπογράμμισε την προσπάθεια των παικτών του παρά τις απουσίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει τη συνολική πορεία της ομάδας, στρέφοντας το βλέμμα στις κρίσιμες αναμετρήσεις που ακολουθούν στην EuroLeague.

«Θα μιλήσω για λίγο και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν θα μιλήσω για το ματς, όλοι το είδαν. Θέλω να ρωτήσω για αυτές τις καταστάσεις με τον Ολυμπιακό. Οι Ντόρσεϊ και Ουόκαπ μπορούν να παίξουν μαζί στην Εθνική; Όχι γιατί είναι δύο νατουραλιζέ αλλά παίζουν στην Ελλάδα. Τους δίνουν την ευκαιρία να παίξουν. Η μόνη λίγκα που το κάνει, σε άλλες χώρες δεν νομίζω. Ο Βεζένκοβ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας. Συν έξι ξένοι, συν τρεις διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε.

Ήταν κωμωδία γιατί όταν ρώτησα στο πρώτο ημίχρονο έναν διαιτητή “Γιατί δεν έδωσες αυτό το ξεκάθαρο φάουλ που έδωσε ο άλλος διαιτητής”, απάντησε πως “Είναι το πρώτο μου ελληνικό ντέρμπι”. Του είπα ότι “Ξεκίνησες πολύ καλά”. Θα είσαι σε όλα τα ελληνικά ντέρμπι έτσι. Τι να πω;

Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες. Παλέψαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε. Φάουλ στον Φαρίντ στο λέι-απ με την διαφορά στους πέντε, έδωσαν επιθετικό φάουλ. Για εμένα είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ. Μετά χάσαμε. Ήταν στους 5, επιστρέψαμε από τους 18, με το καλάθι και φάουλ θα ήταν στους 2 η διαφορά. Προσπαθήσαμε χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες. Όλοι όσοι έπαιξαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα. Το ματς δεν άλλαξε την ζωή μας, την κατάστασή μας στο πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε αλλά δεν μας άφησαν. Δεν με νοιάζει. Για εμένα είναι σημαντικά τα επόμενα τρία ματς στην Εuroleague» ανέφερε ο Αταμάν.

Σε ερώτηση για το αν κρατάει κάτι αγωνιστικά από το ματς ενόψει των αγώνων της Εuroleague, είπε: «Σίγουρα. Σε αυτό το ματς, μετά την αποβολή του Ναν, ο Σορτς τα πήγε εξαιρετικά και έδειξε πως σε δύσκολες στιγμές μπορεί να βοηθήσει την ομάδα».