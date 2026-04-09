Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0: «Λευκή» ισοπαλία στο Περιστέρι

Χωρίς γκολ (0-0) και νικητή έληξε το παιχνίδι του Ατρόμητου με την Κηφισιά στο Περιστέρι, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική των play off της Super League, διατηρώντας τους γηπεδούχους με βραχεία κεφαλή στην κορυφή του γκρουπ των ομάδων που αγωνίζονται στο 9-14.

Σε ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι, με πολύ ένταση στο τελευταίο δεκάλεπτο κι αποβολή του Λαρουσί με δεύτερη κίτρινη (85’), η Κηφισιά είχε καλύτερη εικόνα χάνοντας τρεις ευκαιρίες με τον Αντόνισε, όμως ο Ατρόμητος είχε την πιο μεγάλη στιγμή με το δοκάρι του Σταυρόπουλου.

Η Κηφισιά είχε την πρώτη τελική στο ματς στο 22’ με την ωραία συνεργασία του Λαρουσί με τον Αντόνισε και του σουτ του τελευταίου που βρήκε σε ετοιμότητα τον Γκουγκεσασβίλι.

Οι Περιστεριώτες είχαν μια καλή στιγμή στο 28’ με το δυνατό σουτ του Γιουμπιτάνα που πέρασε έξω απ’ το αριστερό δοκάρι, όμως στο 43’ «άγγιξε» το γκολ, όταν από φάουλ του Μίχορλ, ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι κι ακολούθως έφυγε άουτ.

Στο 46΄ ο Αντόνισε είχε άλλη μία προσπάθεια που απέκρουσε ξανά ο Γκουγκεσασβίλι, όμως η πιο μεγάλη στιγμή του μεσοεπιθετικού της Κηφισιάς ήρθε στο 57’, όταν έκανε μία τρομερή ατομική ενέργεια και πλάσαρε τον γκολκίπερ του Ατρόμητου ο οποίος έδιωξε με τα πόδια, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: 26’ Τσιγγάρας, 86’ Μουντές – 54’ Λαρουσί, 68’ Πέρεθ, 81’ Ρουκουνάκης, 86’ Μπένι, 88’ Αντόνισε

Αποβολές: 85’ Λαρουσί (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82’ Καραμάνης), Ουκάκι (74’ Τσιλούλης), Μίχορλ, Τσούμπερ (82’ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (74’ Φαν Βέερτ), Τσαντίλας (61’ Μπάκου).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Κονατέ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Αντόνισε (88’ Σόουζα), Πόμπο (62’ Θεοδωρίδης), Πέρεθ (76’ Εμπό), Αμάνι (62’ Νούνελι), Ρουκουνάκης, Χριστόπουλος (62’ Μπένι).