Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: «Έκλεψαν» τον βαθμό στο ’92 τα «Λιοντάρια»

Ένα υπέροχο γκολ του πολύπειρου Άλεξ Τεϊσέιρα στο 90’+2’ χάρισε έναν… ανέλπιστο βαθμό στον Πανσερραϊκό των 10 παικτών στο Περιστέρι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 απέναντι στον Ατρόμητο στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ προηγήθηκε δύο φορές με τα γκολ των Τσούμπερ (27’ πέναλτι) και Μουτουσαμί (87’), όμως τα «λιοντάρια», παρά το γεγονός ότι έμειναν με 10 παίκτες απ’ την αποβολή του Ίβαν στο 67’, βρήκαν τις δυνάμεις για να ισοφαρίσουν, πρώτα με τον Λύρατζη στο 32’ και στις καθυστερήσεις με την υπέροχη κεφαλιά του Τεϊσέιρα.

Ο Ατρόμητος μπήκε καλύτερα στο ματς και στο 20’ σε εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ, ο Μανσούρ πήρε την κεφαλιά που έφυγε άουτ. Στο 25’ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή για ενδεχόμενο πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κάλινιν στον Μανσούρ μέσα στην περιοχή, με τον ρέφερι Πολυχρόνη να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Τσούμπερ ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 1-0 για την ομάδα του Περιστερίου σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με τους «κυανόλευκους».

Η αντίδραση του Πανσερραϊκού ήταν άμεση. Στο 32’ έπειτα από γέμισμα στην περιοχή, ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, ο Ίβαν «έσπασε» δεξιά στον Λύρατζη, ο οποίος σούταρε για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι έχασαν τις δύο επόμενες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος με τις προσπάθειες του Μίχορλ στο 36’ και στο 44’ που πέρασαν ψηλά άουτ, με τον Πανσερραϊκό να «απαντάει» στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου με δύο μεγάλες στιγμές.

Στο 48’ σε πλασέ του Ίβαν και στο αμέσως επόμενο λεπτό (49’) ο Λύρατζης με μακρινό σουτ, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Χουτεσιώτη που έκανε σπουδαίες επεμβάσεις.

Η αποβολή του Αντρέι Ίβαν με δεύτερη κίτρινη στο 67’ με δεύτερη κίτρινη άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες στον αγώνα με τους Περιστεριώτες να χάνουν δύο μεγάλες ευκαιρίες.

Πρώτα με το πλασέ του Μίχορλ στο 72’ έπειτα από γύρισμα του Γιουμπιτάνα, που απομάκρυνε πάνω στη γραμμή ο Κάλινιν κι ακολούθως με τον Ουκάκι, ο οποίος πλάσαρε στο 76’ λίγο άουτ.

Για να έρθει στο 87ο ένα τρομερό γκολ απ’ τον Σαμουέλ Μουτουσαμί που «λύτρωσε» τον Ατρόμητο. Από απομάκρυνση της μπάλας, ο Κονγκολέζος μέσος έκανε ένα κοντρόλ με το ένα πόδι κι έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ με το άλλο (αριστερό), κάνοντας το 2-1 για τον Ατρόμητο.

Ο Πανσερραϊκός, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία… λέξη στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας στο 90’+2’ στο τελικό 2-2 με την εξαιρετική κεφαλιά του Τεϊσέιρα από το κόρνερ του Μασκανάκη, «παγώνοντας» τους γηπεδούχους.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πέλλας)

Κίτρινες: 45’ Παπαδόπουλος, 45’+1’ Τσιγγάρας – 52’ Ίβαν, 64’ Κάλινιν

Αποβολές: 63’ Ίβαν (δεύτερη κίτρινη)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57’ Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57’ Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80’ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (67’ Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Κάλινιν, Τσαούσης (88’ Μασκανάκης), Ομεονγκά (8’ Ριέρα), Δοϊρανλής, Μπεν Σαλάμ (79’ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90’+5’ Καρέλης), Ίβαν.