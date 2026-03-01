Αυλαία για το πετυχημένο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» του δήμου Πύλης Τρικάλων το Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου CISM, μια διοργάνωση διεθνούς κύρους που συγκέντρωσε κορυφαίους αθλητές από 38 χώρες. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε απαιτητικές διαδρομές φυσικού εδάφους, αναδεικνύοντας την αντοχή, τη στρατιωτική πειθαρχία και το αγωνιστικό ήθος των συμμετεχόντων.

Το πρωτάθλημα συνδιοργανώθηκε από τη Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της ελληνικής αντιπροσωπείας του CISM και την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη συνδρομή του Δήμου Πύλης Τρικάλων και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου – ΣΕΓΑΣ.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την περιοχή, καθώς ανέδειξε τη δυναμική του πλήρως αναβαθμισμένου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας Αθλητικού Κέντρου , δημιουργώντας τις βάσεις για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και στο μέλλον .

Δημήτρης Κουρέτας

Αμέσως μετά την λήξη των αγώνων και την απονομή των επάθλων στους αθλητές , ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτας, στην ομιλία του και στα αγγλικά, τόνισε τα εξής: « Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν και συμμετείχαν στη σημερινή επιτυχημένη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν σε δύο ανθρώπους: στον Στρατηγό Ηλία Λεοντάρη, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής της διοργάνωσης, Σπύρο Ανδριόπουλο ο οποίος είναι φίλος μου εδώ και σχεδόν 46 χρόνια — υπήρξαμε συναθλητές. Εύχομαι όλοι όσοι συμμετείχαν σήμερα να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές αυτού του τόπου και να προσκαλέσουν ανθρώπους από τις χώρες τους να έρθουν και να γνωρίσουν αυτόν τον μυθικό τόπο. Πιστεύω πραγματικά ότι όλοι μπορείτε να επιστρέψετε — και θα σας υποδεχόμαστε πάντα ως φίλους. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μια προσωπική σκέψη. Οραματίστηκα αυτόν τον χώρο πριν από αρκετά χρόνια. Βρέθηκα εδώ για πρώτη φορά — όχι ακριβώς σε αυτό το σημείο, αλλά πολύ κοντά — το 1984, πριν από 42 χρόνια, ως αθλητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, όταν τους δίνουμε κομμάτια από την ψυχή και τις αναμνήσεις μας και αυτό απαιτεί χρόνο».

Από την πλευρά τους, τόσο ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της διοργάνωσης, Σπυρίδων Ανδριόπουλος, όσο και πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού Colonel Nilton Gomes Rolim Filho στις ομιλίες τους ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, για την συνεργασία και την άρτια διεξαγωγή των αγώνων, αλλά και για την επιλογή της περιοχής, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις όλων των φιλοξενουμένων.

Στη διοργάνωση παρευρέθηκαν από πλευράς Περιφερειακής Αρχής, η Χωρική Αντιπεριφρειάρχης Π.Ε Τρικαλων Χρύσα Ντιντή ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος, οι οποίοι απένειμαν επίσης έπαθλα σε αθλητές, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Τσέτσιλας, το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Στρατηγός Ε.Α. Ηλίας Λεοντάρης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αθ. Ξάφος, Δημ. Δαλαμάγκας, καθώς και ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος.

Τα αποτελέσματα των αγώνων

Στο αγώνισμα των 8.000 μ. Γυναικών, την 1η θέση κατέκτησε η Ολυμπιονίκης Winfred Mutile YAVI από το Μπαχρέϊν με χρόνο 25:43, την 2η θέση κατέκτησε η αθλήτρια Violah Jepchumba Kilonzo MOTOSIO, επίσης από το Μπαχρέϊν, με χρόνο 25:50 και την 3η θέση κατέκτησε η Γαλλίδα πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης στο Μαραθώνιο του Τόκυο, Mekdes WOLDU ALAZAR, με χρόνο 26:16.

Στον αγώνα των 10.000 μ. των Ανδρών αναδείχθηκαν, 1ος νικητής ο Birhanu BALEW από το Μπαχρέϊν, με χρόνο 28:21, δεύτερος νικήτης ο Ramdane OUARGHI από την Αλγερία με χρόνο 28:23 και 3ος νικητής ο Mustapha AKKAOUI από το Μαρόκο, με χρόνο 28:24.

Στη Μικτή Σκυταλοδρομία 4 Χ 2 χιλιομέτρων την 1η θέση κατέκτησε η ομάδα της Αιθιοπίας, την 2η η ομάδα του Μαρόκο και την 3η η ομάδα του Μπαχρέϊν.

Στην γενική κατάταξη των 8 χιλιομέτρων των Γυναικών, 1η ήρθε η ομάδα του Μπαχρέϊν, 2η η ομάδα του Μαρόκο και 3η ηρθε η ομάδα της Γαλλίας.

Επίσης, στη γενική κατάταξη των Ανδρών, στο αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων η ομάδα της Αλγερίας ήρθε 1η, η ομάδα του Μπαχρέιν 2η και η ομάδα του Μαρόκο 3η.

Παράλληλα με το 60ο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου του CISM, πραγματοποιήθηκε και το 1ο Βαλκανικό Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Στα 8 χιλιόμετρα των Γυναικών, 1η νικήτρια αναδείχθηκε η Militsa MIRCHEVA από τη Βουλγαρία με χρόνο 28:31, 2η νικήτρια η Αθανασία Κοκκόρου από την Ελλάδα, με χρόνο 29:02 και 3η νικήτρια η Μarilena TSEKOVA από τη Βουλγαρία, με χρόνο 31:47.

Στα 10 χιλιόμετρα των Ανδρών 1ος νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτριος ΤΣΑΚΑΛΟΣ από την Ελλάδα, με χρόνο 31:18, 2ος νικητής ο Παναγιώτης ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ από την Ελλάδα, με χρόνο 31:51 και τρίτος ο Todor MICHALEV από τη Βουλγαρία, με χρόνο 33:24.

Στην γενική κατάταξη των Γυναικών, η ομάδα της Βουλγαρίας ήρθε 1η, η ομάδα της Ελλάδας 2η και η ομάδα της Βοσνίας Ερζεργοβίνης 3η.

Στους Άνδρες, στη γενική κατάταξη η ομάδα της Ελλάδας ήρθε 1η, η ομάδα της Βουλγαρίας 2η και 3η ήρθε η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους: https://my.raceresult.com/385363/results, Roster Athletics · 60th CISM World Military Cross-Country Championships 2026.