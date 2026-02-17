Αυστραλή τενίστρια εγκαταλείπει το άθλημα στα 25 της χρόνια γιατί «είναι ρατσιστικό, μισογυνιστικό, ομοφοβικό»

Η Αυστραλή τενίστρια Ντέστανι Αϊάβα ανακοίνωσε την επικείμενη αποχώρησή της από το άθλημα σε ηλικία μόλις 25 ετών, επειδή όπως δήλωσε αυτό έχει μια «ρατσιστική, μισογυνιστική, ομοφοβική και επιθετική» κουλτούρα.

Η Αυστραλή, που έχει καταγωγή από τη Σαμόα, είπε ότι το άθλημα ήταν σαν «τοξικός φίλος» και ότι αυτή θα είναι η τελευταία της σεζόν στο τουρνουά.

Η Αϊάβα, που έφτασε στο υψηλότερο σημείο της καριέρας της με κατάταξη 147 στο μονό, δημοσίευσε μια δήλωση γεμάτη βρισιές στο Instagram για να εξηγήσει την απόφασή της.

«Ο απώτερος στόχος μου είναι να μπορώ να ξυπνάω κάθε μέρα και να λέω ειλικρινά ότι αγαπώ αυτό που κάνω – κάτι που πιστεύω ότι όλοι αξίζουν να έχουν την ευκαιρία να κάνουν», είπε.

Επίσης, μίλησε για το πώς αντιμετώπισε την κακοποίηση από trolls στο διαδίκτυο – ένα πρόβλημα που έχει επηρεάσει αρκετούς παίκτες του αθλήματος.

Η Βρετανίδα παίκτρια Κέιτι Μπούλτερ μοιράστηκε μερικά από τα περιστατικά κακοποίησης που είχε υποστεί με το BBC Sport πέρυσι, για να βοηθήσει στην ανάδειξη της έκτασης του προβλήματος.

Στοιχεία από την εταιρεία δεδομένων Signify, την Διεθνή Ομοσπονδία Τένις (ITF) και την Ένωση Γυναικείου Τένις (WTA) δείχνουν ότι το 2024, περίπου 8.000 προσβλητικά, βίαια ή απειλητικά μηνύματα στάλθηκαν δημόσια σε 458 παίκτριες τένις μέσω των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλά από αυτά να προέρχονται από στοιχήματα.

Η Αϊάβα ανέφερε τις «απειλές μίσους ή θανάτου» και τα σχόλια για «το σώμα μου, την καριέρα μου ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να επικρίνουν».

Συνέχισε επικρίνοντας «ένα άθλημα που κρύβεται πίσω από τις λεγόμενες αξίες της τάξης και της ευγένειας».

«Πίσω από τις λευκές στολές και τις παραδόσεις κρύβεται μια κουλτούρα ρατσιστική, μισογυνιστική, ομοφοβική και εχθρική προς όσους δεν ταιριάζουν στο καλούπι», πρόσθεσε η Αϊάβα.

Είπε επίσης ότι ήταν ευγνώμων για την ευκαιρία που της δόθηκε να ταξιδέψει στον κόσμο και να κάνει φίλους, αλλά παραδέχτηκε: «Μου στέρησε όμως και κάποια πράγματα. Τη σχέση μου με το σώμα μου. Την υγεία μου. Την οικογένειά μου. Την αυτοεκτίμησή μου.

Θα το ξαναέκανα; Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά ένα πράγμα που μου έμαθε αυτό το άθλημα είναι ότι πάντα υπάρχει η ευκαιρία να ξεκινήσεις από την αρχή».

Προς το παρών δεν υπάρχει κάποια επίσημη τουλάχιστον αντίδραση από το χώρο του τένις για την απόφαση και όσα είπε η Αϊάβα.

Πηγή: BBC