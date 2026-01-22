Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας: Δυναμική παρουσία στην 1η προπόνηση επίλεκτων αθλητών της ΕΤΑΒΕ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η προπόνηση επίλεκτων αθλητών Κλιμακίου της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος για το 2026, με τη συμμετοχή συνολικά 235 αθλητών και αθλητριών.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό Λάρισας έδωσε δυναμικό «παρών», συμμετέχοντας με τέσσερις επίλεκτους αθλητές: την Ελπίδα Διακουμή, τον Γιώργο Ζμπήτα, τη Χριστιάνα Ιακωβάκη και τον Παναγιώτη Παπαδούλη, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια τον σύλλογο και επιβεβαίωσαν το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο της Λάρισας.

Η πρώτη αυτή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΚ «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, το διήμερο 17–18 Ιανουαρίου, υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων προπονητών της Ένωσης. Οι προπονήσεις χαρακτηρίστηκαν από πάθος και ένταση, τόσο σε τεχνικό όσο και σε τακτικό επίπεδο, προσφέροντας πολύτιμες εμπειρίες και δυνατά sparring ενόψει των αγωνιστικών διοργανώσεων που ακολουθούν μέσα στη χρονιά.

Η συμμετοχή των αθλητών του ΑΣ Ταεκβοντό Λάρισας αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της σοβαρής και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στον σύλλογο από τους προπονητές Απόστολο Ιακωβάκη και Αθανάσιο Τριανταφύλλου, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες και συστηματική εξέλιξη.

Με επιτυχία οι εξετάσεις έγχρωμων ζωνών

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις έγχρωμων ζωνών στα δύο προπονητήρια του Αθλητικού Συλλόγου Ταεκβοντό Λάρισας, Ιωαννίνων 28 και Σικελιανού Άγγελου 35.

Αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, παρουσιάζοντας τις τεχνικές τους γνώσεις, τη βελτίωση στην τακτική, αλλά και το μαχητικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τον σύλλογο. Υπό την καθοδήγηση των προπονητών Απόστολου Ιακωβάκη και Αθανάσιου Τριανταφύλλου, οι εξετάσεις κύλησαν σε υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική και ποιοτική δουλειά που γίνεται καθημερινά στον λαρισινό σύλλογο.

Ο ΑΣ Ταεκβοντό Λάρισας συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην ανάπτυξη των αθλητών του, καλλιεργώντας αξίες και αγωνιστική νοοτροπία.