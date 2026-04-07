Βέλγιο: Με σκόρερ και πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη η Μπριζ ξανά στον ένα βαθμό από την κορυφή

Ασταμάτητος για άλλη μια φορά ο Χρήστος Τζόλης, με ένα γκολ και δύο ασίστ οδήγησε την Μπριζ σε εμφατική νίκη με 4-2 επί της Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στα Playoffs της Jupiler League του Βελγίου, δίνοντάς της την ευκαιρία να μειώσει ξανά στον ένα βαθμό την απόστασή της απ’ την πρωτοπόρο Σεντ Ζιλουάζ.

Η Μπριζ ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο σημειώνοντας τρία γκολ με τους Σαμπέ (15′), Στάνκοβιτς (29′, από ασίστ Τζόλη) και Τζόλη (37′). Η Άντερλεχτ μείωσε σε 3-2 με τα τέρματα των Τεό Αζάρ (55′) και Τσέτκοβιτς (90’+1′), όμως στο 90’+4′ ο Βερνάντ από ασίστ του Τζόλη διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Λίγο αργότερα η Ντέντερ νίκησε εκτός έδρας την Λα Λουβιέρ σε αγώνα των Playouts χάρις σε ένα πέναλτι του Γιαχανμπάνκς στο 68ο λεπτό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες του βελγικού πρωταθλήματος (Playoffs/Playouts):

PlayOffs Τίτλου

Σεντ Ζιλουάζ-Σεντ Τρουϊντέν 1-0

Κλαμπ Μπριζ-Αντερλεχτ 4-2

Γάνδη-Μαλίν 19:30

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (31 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 36 Κλαμπ Μπριζ 35 Σεντ Τρουιντέν 29 Γάνδη 23 -30αγ. Μαλίν 23 -30αγ. Αντερλεχτ 22

PlayOffs για το Conference League

Αντβέρπ-Γκενκ 1-2

Λέουβεν-Σταντάρ Λιέγης 1-3

Βέστερλο-Σαρλερουά 2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (31 αγώνες)

Γκενκ 24 Σταντάρ Λιέγης 23 Βέστερλο 23 Αντβέρπ 18 Λέουβεν 17 Σαρλερουά 17

PlayOuts Υποβιβασμού

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σερκλ Μπριζ 2-2

Λα Λουβιέρ-Ντέντερ 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (31 αγώνες)