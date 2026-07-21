Βίντεο: Ισπανός πιλότος έκανε φάρσα σε Αργεντινούς επιβάτες ότι κέρδισαν το Μουντιάλ – Από τους πανηγυρισμούς στην… απότομη «προσγείωση»

Μια ιδιαίτερα σκληρή φάρσα βίωσαν φίλαθλοι της Αργεντινής κατά τη διάρκεια πτήσης, όταν ο Ισπανός πιλότος τους ανακοίνωσε ψευδώς ότι η εθνική τους ομάδα κατέκτησε το Μουντιάλ 2026.

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και τα συνθήματα μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους μετατράπηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε απόλυτη σιγή.

Απότομη «προσγείωση»

Ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που το αεροπλάνο, γεμάτο από Αργεντινούς φιλάθλους, ξεσπά σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά την ανακοίνωση που έγινε από τα ηχεία του αεροσκάφους.

Οι επιβάτες, φορώντας τις γαλάζιες και λευκές ρίγες της εθνικής τους ομάδας, σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και ξέσπασαν σε ζητωκραυγές στο άκουσμα των νέων.

Πολλοί από αυτούς ήταν συντετριμμένοι που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα λόγω της πτήσης, αφήνοντας την ενημέρωση για το τελικό αποτέλεσμα στα χέρια του πιλότου – ο οποίος επέλεξε να το κάνει με έναν… ιδιαίτερα τρόπο.

Este piloto español quiso dar a entender en un vuelo lleno de argentinos, que Argentina había ganado la Copa Mundial FIFA. Chequea hasta el final 👀🤣🤦‍♂️. pic.twitter.com/D8eAZN1EoV — Molusco (@Moluskein) July 20, 2026



Ο Ισπανός πιλότος ανακοίνωσε από την ενδοεπικοινωνία ότι η Αργεντινή πήρε τη νίκη, γεμίζοντας την καμπίνα με ενθουσιασμό.

Οι επιβάτες δεν είχαν ιδέα για την εξέλιξη του παιχνιδιού και το γκολ της Ισπανίας στο τελευταίο λεπτό.

Ωστόσο, οι έξαλλοι πανηγυρισμοί κόπηκαν απότομα όταν ο πιλότος αποκάλυψε ότι επρόκειτο για αστείο και ότι στην πραγματικότητα η Ισπανία ήταν εκείνη που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρά την ένταση και την απογοήτευση των επιβατών, φαίνεται πως δεν σημειώθηκε κάποιο επεισόδιο ή αναταραχή κατά τη διάρκεια της πτήσης, σημειώνει η The Mirror UK.