Βαθμολογία UEFA: Ζωντανή η Ελλάδα στο κυνήγι της 10ης θέσης μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός με την πρόκριση του κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA, κατακτώντας την πολυπόθητη 10η θέση.

Συγκεκριμένα, η ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην Τσεχία χάρισε 400 βαθμούς, αλλά το βασικότερο ήταν ο αποκλεισμός της Πλζεν, που άφησε την Τσεχία με δύο εκπροσώπους.

Οι «πράσινοι» έδωσαν 200 βαθμούς για την ισοπαλία (υπολογίζεται το αποτέλεσμα της παράτασης) και άλλους 200 βαθμούς για το μπόνους πρόκρισης στους 16 του Europa League.

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ αντίθετα δεν βοήθησε την Ελλάδα. Οι Τσέχοι απέκτησαν 700 βαθμούς, λόγω της πρόκρισης της Σίγκμα Όλομουτς στην επόμενη φάση του Conference League, αλλά και της ισοπαλίας της Πλζεν με τον Παναθηναϊκό.

Η διαφορά έτσι μειώθηκε στους 713 βαθμούς. Πλέον, η Ελλάδα έχει 47.112 βαθμούς στην UEFA και απέχει λίγο περισσότερους από 1.200 βαθμούς από την 10η Τσεχία.

Υπενθυμίζεται ότι αν η Ελλάδα καταλάβει την 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διοργάνωσης από το μονοπάτι των μην πρωταθλητών.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 51.075 (2/5)

10. Τσεχία 48.325 (2/5)

11. Ελλάδα 47.112 (2/5)

12. Πολωνία 46.225 (2/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (1/5)

15. Κύπρος 35.443 (1/4)

16. Ελβετία 34.700 (1/5)