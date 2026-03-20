Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ μοναδική ελπίδα της Ελλάδας για να περάσει στη 10η θέση

H ΑΕΚ είναι η μοναδική ελπίδα της Ελλάδα να περάσει στην 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, με τα θετικά νέα να είναι ότι ο έτερος ανταγωνιστής για την πολυπόθητη θέση, η Τσεχία, έμεινε χωρίς εκπρόσωπό στη συνέχεια των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Στους «8» του Conference League παρά την ήττα

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 4-0 από την Μπέτις και έμεινε εκτός συνέχειας στο Europa League. Νωρίτερα, η AEK ηττήθηκε 2-0 από την Τσέλιε στην Allwyn Arena, όμως χάρη στο 4-0 στο πρώτο της παιχνίδι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League, γεγονός που μας έφερε πιο κοντά στους Τσέχους.

Έτσι, η απόστασή μας από την 10η θέση δεν άλλαξε και μετά τα βραδινά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έφτασε τους 48.012 πόντους, με την Τσεχία να έχει συγκεντρώσει 48.525. Ωστόσο, οι Τσέχοι έμειναν χωρίς ομάδες, εφόσον η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε 4-0 από την Άλκμααρ.

Κάθε θετικό αποτέλεσμα της ΑΕΚ θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA: Η νίκη δίνει 400 βαθμούς, η ισοπαλία 200 και η πρόκριση επιπλέον 100. Με μια νίκη και πρόκριση, η Ελλάδα περνάει πάνω από την Τσεχία. Ακόμη και σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο καλύτερος φετινός συντελεστής δίνει προβάδισμα στη χώρα μας.